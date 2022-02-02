حمزة رفيعة ينضم الى كريمونزي في اطار الاعارة

اعلن نادي كريمونيزي (الدرجة الثانية الايطالية)، امس الاثنين، عن انتدابه للاعب الدولي التونسي حمزة رفيعة في اطار الاعارة من جوفنتوس الايطالي. وكان حمزة رفيعة (22 سنة) انتقل في اوت الماضي الى فريق ستندار لياج البلجيكي في اطار الاعارة ايضا. يذكر ان حمزة رفيعة كان شارك مع المنتخب الوطني التونسي في كاس امم افريقيا (الكامرون 2021).

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