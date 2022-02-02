نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية القادمة أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد فوز المنتخب الياباني على ضيفه السعودي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 1 فبراير، ينتظر عُشّاق كرة القدم موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، إذ من المقرر أن يحل المنتخب الأخضر ضيفًا ثقيلا على الصين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الثالث في هذه تصفيات قارة آسيا.

ورغم خسارة المنتخب الأخضر أمام اليابان، لكنه ما زال يتصدر المجموعة برصيد 19 نقطة، وبالتالي فإن التأهل يحتاج الفوز على المنتخب الصيني الذي انتهت آماله في التأهل بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد خمس نقاط، أما المنتخب الياباني فقد حلّ وصيفا برصيد 18 نقطة، ثم أستراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ومنتخب عمان رابعا برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الفيتنامي ترتيب المجموعة دون نقاط.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

ويرغب كثير من متابعي المنتخب السعودي، في التعرف إلى موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، فيما يلتقي الفريقان يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م، لكن الساعة لم تُحدد حتى الآن، وكذلك الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

ومن الممكن مشاهدة مباراة السعودية والصين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022م بدولة قطر من خلال الآتي:

قنوات SSC التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القاريّة.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة السابعة SSC7.

ومن الممكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر.

فرص المنتخب السعودي للتأهل لمونديال 2022

والمنتخب السعودي في حاجة إلى الفوز في إحدى المبارتين المقبلتين مع الصين وأستراليا في مارس المقبل، لضمان التأهل مباشرة لنهائيات المونديال 2022 في قطر، وفي حالة التعادل في اللقائين يمكنه أيضًا التأهل بشرط التعادل مع منتخب أستراليا، حتى لو خسر المنتخب الأخضر، فيمكنه التأهل لكأس العالم 2022، لكن لا بد من انتصار اليابان أستراليا في الجولة المقبلة، جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول برصيد 19 نقطة بينما يأتي اليابان في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم استراليا برصيد 15 نقطة.