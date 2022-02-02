البرازيل تسحق باراجواى 4/0 والأرجنتين تهزم كولومبيا 1/0 في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

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محمد سياف - ابو ظبي - استأنفت المرحلة السادسة عشر من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، وسط تألق لمنتخبي البرازيل والأرجنتين في الصدارة بعيدا عن باقي المنتخبات، وتأكد تأهل منتخبي البرازيل والأرجنتين لكأس العالم، ويتبقى مباراتين لكل منتخب يتحدد من خلالهم المنتخبين الآخرين، والمنتخب الخامس يدخل في مرحلة الملحق مع خامس المتأهلين عن قارة آسيا.

البرازيل تسحق باراجواى بأربعة أهداف نظيفة

واصل المنتخب البرازيلي تصدر التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، بتفوق جديد على منتخب البارجواي، وسجل أهداف البرازيل رافينها الدقيقة 28، فيليب كوتينيو الدقيقة 62، أنتوني ماثيوس الدقيقة 86، رودريجو سيلفا الدقيقة 88، وبهذا الفوز يصل المنتخب البرازيلي للنقطة 39 بالمركز الأول، ويتجمد رصيد منتخب الباراجواي عند النقطة 13 بالمركز التاسع ويخرج رسميا من التأهل لكأس العالم.

الأرجنتين تهزم كولومبيا بهدف نظيف

قاد المهاجم الأرجنتيني لاعب إنترناسيونالي الإيطالي ” لاوتارو مارتينيز “، منتخب بلاده لتحقيق فوز صعب على منتخب كولومبيا، عند الدقية 29 من الشوط الأول، وبهذا الفوز لمنتخب الأرجنتين يصل للنقطة 35 بالمركز الثاني خلف منتخب البرازيل المتصدر، وبهذه الهزيمة لمنتخب كولومبيا يضع نفسه في موقف صعب بعد تجمد رصيده من النقاط عند 17 نقطة بالمركز السابع، ويحتاج للفوز في المباراتين المتبقيتان مع انتظار هدايا من المنافسين.

أورجواى تحقق فوز هاما على فنزويلا 4/1

تمكن منتخب أورجواى من أحياء أماله في بلوغ كأس العالم بقطر 2022 بعدما فاز على منتخب فنزويلا بنتيجة 4/1، وسجل أهداف المباراة رودريجو بينتانكور، جورجيان دي أرسكابتا، أديسون كافاني، لويس سواريز بالترتيب، ليصل منتخب الأورجواى إلى النقطة 22 بالمركز الرابع، ويتذيل منتخب فنزويلا الترتيب بـ 10 نقاط بالمركز الأخير.

بيرو في مواجهة الأكودور اليوم

يلتقي منتخبي الإكوادور وبيرو اليوم في تمام الساعة الرابعة فجر الخميس، تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت بريميوم HD1