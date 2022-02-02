نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو بكاري جاساما ويكيبيديا تاريخ لا ينتسى التحكيم.. اعرف عنه قبل مباراة مصر والكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو بكاري جاساما ويكيبيديا بدأ التساؤل عنه يتجدد مع إعلان مباراة مصر والكاميرون واختياره لتحكيم المبارة بين الفريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية. الأمر الذي جعل الجميع لاسيما عشاق كرة القدم يتسائلون عن تاريخ بكاري جاساما الكروي وبعلاقته مع الفراعنة “المنتخب المصري” في المباريات التى خاضها لهم. تعتبر مباراة مصر والكاميرون من أهم المباريات في كأس الأمم الأفريقية ويترقبها الجمهور بشغف كبير من مختلف البلدان حول العالم.

من هو بكاري جاساما ويكيبيديا

يعتبر بكاري جاساما من أشهر حكام كرة القدم على المستوي الدولي. وله تاريخ حافل بالمباريات المحلية والدولية. عمره 43 سنة من مواليد بانجول الغامبية 10 فبرير 1979 ميلادي. وبدأ الاعتراف به كحكمًا دوليًا رسميًا من قبل الاتحاد الدولي كرة القدم عام 2007 ومن وقتها بدأ يتألق ظهوره بالمباريات حتى اختياره من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” 2017 لتحكيم عددًا من مباريات كأس القارات التي استضافته روسيا.

بكاري جاساما

قبل مباراة مصر والكاميرون المنتظرة. نوضح كافة التفاصيل الشخصية عن الحكم بكاري جاساما الذي يتولى إدارة المباراة وهو:

الاسم الكامل: بكاري بابا جاساما.

اسم الشهرة: بكاري جاساما.

اللقب المهني: حكم دولي.

تاريخ الميلاد: الـ 10 من فبراير 1979م.

مكان الولادة: مدينة بانجول – دولة غامبيا.

مكان الإقامة: مدينة بانجول – دولة غامبيا.

العمر: 43 عاماً.

الجنسية: غامبياني الجنسية.

الطول: يبلغ طول بكاري جاساما 184 سنتمتر.

الوضع العائلي: متأهل.

اسم الزوجة السابقة وجنسيتها: غير معروف.

الأبناء: غير معروف.

التحصيل العلمي: دورات التحكيم الدولي.

المدرسة الأم: الاتحاد الرياضي العالمي الفيفا.

اللغة الأم: الإنجليزية.

اللغة الثانوية: يجيد اللغة الفرنسية.

العمل: حكم دولي.

سنوات العمل: استهل بكاري بابا جاساما مسيرته التحكيمية منذ العام 2007 – حتى يومنا هذا.

أخطاء بكاري جاساما

بكاري جاساما له تاريخ لاينتسى في التحكيم الدولي. وحسبما رصدت الوثائق الرياضية المصرية أنه خاض 6 مباريات للفراعنة. فازوا في ثلاثة وتعادلوا في واحدة وخسروا أثنين. وكان له أخطاء فادحة ضد الفراعنة. وفي مايو 2008 جاء قرار إيقاف الحكم الغامبي بكاري جاساما عن مهنة التحكيم الدولي لمدة ستة أشهر. بسبب الأزمة السياسية والرياضية. عقب تسريب صور اشتبه ثغرة بأن حكام التقنية يشاهدون أشياء أخرى أثناء أداءهم.

مباراة مصر والكاميرون

يترقب الجمهور مباراة مصر والكاميرون المحدد إقامتها مساء يوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءً ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. ويكون حكم المباراة الدولى بكاري جاساما الذي سبق الحديث عن تاريخه الكروي في السطور الماضية.