نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباره مصر والكاميرون في الدول العربية والقنوات الناقلة للمباره في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباره مصر والكاميرون لكل عشاق الساحرة المستديرة في لقاء قوى جداً مصر الذي فازت على المغرب 2 :1 صاحب الهدف الأول / محمد صلاح وصاحب الهدف الثاني / تريزجى من أسست رائع من محمد صلاح وسوف نقابل الكاميرون الذي فازت على غينيا 2 : 0 وسوف تشاهد لقاء ناري بين مصر vs الكاميرون ولا يوجد دولة عربية ألا مصر لان الجزائر لقد خرجت على يد غينيا الاستوائية 3: 1

موعد مباره مصر والكاميرون

وعلى مصر أن تفوز على الكاميرون في يوم الخميس الموافق 3/ 2/ 2022 في تمام الساعة 9 مساءا في توقيت مصر، حيث يحقق الفوز الرابع له في هذه المرة لان مصر لقد فازت على السودان 1: 0 و كوت دفوار1:1 بدربات الترجيح والمغرب 2: 1.

القنوات الناقلة للمباره

حيث سيتم أذاعه المبارة علي قناة الجزائرية الأرضية حيث يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وسيذاع ايضا ألمباره علي قناتي و Bein sports hd 1 max و Bein sports hd 1 max

مباره مصر وكاميرون

ونتمنى أن كارلوس كيروش تغييراته أن تكون مربحة مثل زيزو او تريزيجى أو محمد شريف وكل المصريون يتمنون أن اقوي حارسان أن يكونوا بخير وعافية وهما الحارس البطل الأولي: محمد الشناوي و الحارس البطل الثاني / جابسكى أبو جبل واطلب من كل مشجع قوى أن لا يحزن إذا مصر خرجت ولكن مصر وصلت الى دور النصف النهائي ولكن نحن المصريون أخذنا هذا الكأس 7 مرات ونحن نتمنى أن نحصل على كأس أمم افريقيا 8 مرات، وأيضا ً غينيا تفوز على غينيا الاستوائية 3: 1

حيث أن كل لاعبي منتخب مصر أقوياء وافضل لاعبين في هذه مباراة مصر والمغرب هم محمد صلاح، حجازي، مصطفى محمد، عمر مرموش، و أبو جبل.

موعد مباره في الدول العربية