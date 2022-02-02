“حالا” ثبت قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو مجانا، مع اقتراب موعد انطلاق المباراة المثيرة التي تجمع بين المنتخبين تكثر عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة السغال ضد بوركينا، ومن المنتظر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وذلك في إطار منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، ومن المقرر أن تقام أحداث هذه القمة النارية على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو، ويطمح كلا الفريقين إلى الفوز من أجل التأهل إلى اللقاء النهائي في هذه المسابقة، وفي هذا التقرير نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع في كأس الأمم الأفريقية، يتجه منتخب بوركينا فاسو ومنتخب السنغال إلى خوض مباراة النصف النهائي على ملعب أحمدو أهيدجو يوم الأربعاء، جدير بالذكر بأن الفريقان قد تعرضا للهزيمة في نهائيات 2013 و 2019 على التوالي، وسيسعى كلاهما إلى الإنتصار من أجل الوصول إلى النهائي، وقد وصل السنغال إلى هذا الدور بعد الفوز على منتخب غينيا الإستوائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب منتخب بوركينا فاسو على المنتخب التونسي بنتيجة هدف دون رد في الربع نهائي وبذلك استطاع الوصول إلى هذا الدور، وسيعمل على تحقيق المفاجأة في مباراة اليوم والصعود إلى النهائي.

موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021

تقترب مباراة السنغال ضد بوركينا فاسو على البداية، حيث تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء الثاني من فبراير الجاري، وتستضيف البطولة الكاميرون، ومن المقرر أن تنطل صافرة بداية أحداث الشوط الأول عندما تدق عقارب الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، وفي الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو، الكثير من القنوات أعلنت بث أحداث هذه المباراة، حيث يمكن مشاهدة اللقاء على شاشة قناة بي إن سبورت ماكس الأولى beIN Sports HD 1 Max ويتكفل بمهة التعليق عل المباراة المعلق الصوتي رؤوف خليف، وتعرض أيضا على قناة Ring.bg، وعبر شاشة SuperSport Maximo 1، وعلى قناة بي إن سبورت الفرنسية beIN Sports FR HD 1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم