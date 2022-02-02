نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر والكاميرون غدًا وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين حول العالم والذين لديهم اهتمام كبير بكرة القدم والتي أطلقوا عليها اسم الساحرة المستديرة عن تشكيل منتخب مصر والكاميرون في المباراة القادمة في الدور نصف نهائي كأس أمم افريقيا، حيث يستعد المنتخب المصري بمواجهة المنتخب الكاميروني غدًا الخميس والذي سوف يكون موافق 3/2/2022 وذلك في تمام الساعة 9 مساءًا.

حيث يبحث الكثير عن تشكيل المنتخب المصري ضد المنتخب الكاميروني وعن تاريخ الحكم باكاري جاساما مع المنتخب المصري وهو الحكم الرسمي للمباراة التي سوف تقام غدًا بين مصر والكاميرون وذلك في الملعب الأولمبي في الكاميرون، حيث كان حكمًا لمرة واحدة للمنتخب المصري.

تشكيل منتخب مصر والكاميرون

حيث سوف يكون اللاعب محمد صبحي هو حارس المرمى.

كما أن اللاعب أيمن أشرف وأحمد فتوح واللاعب محمد عبد المنعم يمثلون خط دفاع المنتخب المصري.

كما أن خط الوسط سوف يكون المسؤول عنه هو محمد النني وأحمد سيد زيزة واللاعب عمرو السولية.

خط هجوم المنتخب المصري سوف يمثله محمد صلاح ومصطفى محمد واللاعب عمر المرموش.

موعد مباراة مصر والكاميرون

سوف تكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبتوقيت مكة المكرمة سوف تكون المباراة العاشرة مساءًا.

حيث انطلق المنتخب المصري إلى الدور النصف النهائي لأمم افريقيا بعد فوزه على المغرب.

ذلك يوم الأحد الماضي في المباراة التي تمت بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي.

حيث فاز المنتخب المصري على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف لصالح المنتخب المصري.

الهدفين قد قام بهم كلاً من اللاعب محمد صلاح واللاعب محمود تريزيجيه.

كما أنه في ذات الوقت قد فاز المنتخب الكاميروني على منتخب جامبيا بهدفين لصالح الكاميرون وذلك يوم السبت الماضي.

حكم مباراة المنتخب المصري والكاميروني

لقد استقر الاختيار ووقع على حكم جامبيا الحكم باكاري جاساما حيث إنه سوف يكون المسؤول عن إدارة المباراة التي تقام غدًا بين المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني على أرض الكاميرون، كما أن المساعد الأول لطاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون سوف يكون الحكم جيرسون دوس سانتوي، والمساعد الثاني هو الحكم الموزمبيقي ارسينيو شادريك، كما ان الحكم الرابع لمباراة مصر والكاميرون هو الحكم سليمان أمل الدين.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم موعد المباراة التي سوف تكون بين مصر والكاميرون غدًا والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون وأيضًا فريق التحكيم الخاص بالمباراة، ندعو من الله فوز منتخبنا الغالي باللقب.