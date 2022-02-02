تردد القناة الجزائرية الرياضية الارضية وموعد مباراة مصر والكاميرون

يستعد الآن المنتخب المصري لكي يواجه منتخب الكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وسوف تقام هذه المباراة في الكاميرون، وذلك بعد أن فاز المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف، وأصبح يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم عن تاريخ مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكاميرون.

وسوف تقام المباراة بين مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس الموافق يوم ثلاثة من شهر فبراير عام ممكن عام 2022.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

سوف تعلن قناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر والكاميرون في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية.

و تردد قناة الجزائرية الارضية الرياضية هو 11680.

الاستقطاب أفقي.

كما أن معامل الترميز هو 27500.

و شفرة القناة هي 1100000000000000.

مباريات المنتخب المصري ومنتخب الكاميرون

لقد التقى المنتخب المصري مع منتخب الكاميرون في حوالي 27 مباراة في الكثير من المنافسات بين المنتخبين.

كما فازت مصر على منتخب الكاميرون في 15 مواجهة وتعادلت في ست مواجهات وانهزمت في ست هزائم.

وقد تقابل الفريقين في نهائي كأس أمم إفريقيا حوالي ثلاث مرات في عام 1986 و2008 2017.

موعد مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكاميرون