نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وتردد قناة الجزائرية الأرضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية نتيجة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتلتقي مصر الكاميرون مساء الخميس في واحدة من المباريات القوية للمنتخب المصري الذي يواصل طموحه نحو تحقيق اللقب الإفريقي الثامن في تاريخه بعدما تمكن من الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار والمغرب على التوالي، ليصطدم هذه المرة بالكاميرون والتي تستضيف البطولة في واحدة من أكثر المباريات صعوبة لمنتخب مصر.

موعد مباراة مصر والكاميرون

من المرتقب أن تلتقي مصر الكاميرون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في واحدة من المواجهات المرتقبة بالنسبة للمنتخب المصري، مصر تواجه الكاميرون بطموح كبير من أجل عبور الكاميرون والتأهل لنهائي البطولة الأفريقية وسط ظروف صعبة للمنتخب المصري عقب إصابة أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومن قبلهم أكرم توفيق بالرباط الصليبي.

تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر

من المنتظر أن تقوم قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة بنقل مباراة مصر والكاميرون على التردد الأرضي ويمكن تشغيلها بكل سهولة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات : 11680 معدل ترميز 27500 أفقي.

يمكن تشغيل القناة من خلال إدخال (1100000000000000)

هذا وكانت قناة الجزائرية الأرضية قد حصلت على حقوق نقل مباريات قبل نهائي البطولة الأفريقية وكذلك نهائي البطولة، وهو الأمر الذي يجعل هناك متابعة قوية من جانب كل الجماهير.

تصريحات كيروش قبل مواجهة الكاميرون

كان كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد جاهزية منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية وأكد كيروش حرص المنتخب المصري على أداء مواجهة قوية أمام الكاميرون في واحدة من المباريات القوية، خاصة وأن منتخب مصر سيجد نفسه مطالبا بتحقيق الفوز أمام الكاميرون في تلك المواجهة المرتقبة والقوية بالنسبة لمنتخب مصر.

توقعات نتيجة مباراة مصر والكاميرون

تبدو توقعات نتيجة مباراة مصر والكاميرون صعبة للغاية في ظل قوة المنتخبين، كما أن منتخب الكاميرون يتميز بحضور جماهيري قوي كونه مستضيف البطولة وهو مايعطي الكاميرون دعم معنوي كبير قبل مباراة مصر، في المقابل تجد الجماهير المصرية أن وجود محمد صلاح في منتخب مصر هو عامل قوة كبير خاصة وأن صلاح نجح في إحراز هدف أمام المغرب وصنع الأخر لتريزيجيه ونجح منتخب مصر في الفوز بهدفين مقابل هدف.