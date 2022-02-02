انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة في نصف النهائي والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر والكاميرون، بعد تأهل منتخب مصر بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في مباراة أثبت فيها وجوده وكشر فيه عن أنيابه، وفي الجانب المقابل كان منتخب الكاميرون قد صعد إلى دور النصف النهائي، وذلك بعد الفوز على جزر القمر وجامبيا على التوالي في الدوريين التاليين.

ومن المتوقع أن يفتقد كيروش الحارس الأساسي محمد الشناوي، وأيضًا الحارس البديل أبو جبل بسبب الإصابة لكل منهما، مما سيجعل المدرب يعتمد على الحارس الثالث محمد صبحي أمام الكاميرون، مع وجود حارس رابع بديل وهو الحارس محمود جاد، وفي الدفاع من المحتمل غياب أحمد حجازي بدافع الإصابة، مع عودة محمود حمدي الونش عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة كوت ديفوار والمغرب، والخبر الجيد هو تعافي وجاهزية لاعب الوسط حمدي فتحي من إصابة مباراة المغرب.

موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة في نصف النهائي وا لقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في دور نصف النهائي في يوم الخميس الموافق 3 فبراير الحالي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر شاشاتها من خلال قناة بي إن سبورت ماكس 1 و 2، كما تذيع القناة الجزائرية الأولى المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات.