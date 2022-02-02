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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي و مونتيري في كأس العالم للأندية، في البطولة التي من المقرر إقامتها في الإمارات، خاصة بعد حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث، وتفوقه على بالميراس البرازيلي بركلات ترجيح، وكان لاعبو النادي الأهلي قد بدأوا في التوافد على مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث غادرت بعثة الأهلى مطار القاهرة الرابعة عصرًا اليوم استعداد للمباراة.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي إيجاد مخرج لأزمة المواعيد، وذلك للاستفادة من اللاعبين الموجودين، خاصة بعد مغادرة الكثير من اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا من 9 يناير الماضي حتى 6 فبراير الجاري، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات من 3 إلى 12 فبراير، على أن يتقابل النادي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في حالة الفوز.

موعد مباراة الأهلي و مونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي يوم السبت الموافق 5 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية، والتي نجحت في الحصول على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية بالإمارات 2022.