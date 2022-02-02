موعد مباراة مصر والكاميرون، وتستمر منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون وتحديدًا في دور نصف النهائي البطولة حيث تنتظر جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني وذلك لتحديد المنتخب الذي يصل إلى نهائي البطولة فهي مباراة قوية وحاسمة للمنتخبين يسعى من خلالها منتخب الفراعنة إلى تحقيق الفوز واستغلال الأداء الجيد المقدم من المنتخب في المباريات الأخيرة له بالبطولة وتحقيق أمال الجماهير والوصول إلى النهائي بينما على الجانب الأخر يسعى منتخب الكاميرون إلى استغلال عامل الأرض والجمهور بالإضافة إلى الأداء المميز الذي يقدمه المنتخب منذ بداية البطولة حيث تصدر ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط ولم يتلقى أي هزيمة في البطولة حتي الآن لهذا من المتوقع للمباراة أن تكون كبيرة وحماسية من جانب الفريقين، وفي هذا المقال سنطلعكم على موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم الخميس الموافق الثالث من فبراير 2022 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والجزائر التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب أوليمبي بقيادة الحكم الجامبي بكاري جاساما ومن المعروف أن شبكة قنوات أون تايم سبورت القطرية حاصلة على حقوق بث مباريات البطولة منذ البداية حتي نهايتها، وهناك مجموعة من القنوات المفتوحة التي أعلنت عن إذاعة أحداث المباراة عبر شاشاتها.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث المباراة

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

القناة الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل. في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد. في نصف الملعب: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي. في خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفي محمد، محمد صلاح.

وتأهل منتخب الفراعنة لهذا الدور من البطولة بعد الفوز على المنتخب المغربي الشقيق في ربع النهائي بنتيجة هدفين لهدف بينما تأهل المنتخب الكاميروني بالفوز على منتخب جامبيا بهدفين دون مقابل.