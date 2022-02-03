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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر والكاميرون بتوقيت السعودية ومصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث يلتقي المنتخب المصري منتخب الكاميرون في واحدة من المباريات القوية للمنتخب المصري أمام الكاميرون، يسعى المنتخب المصري إلى الفوز على الكاميرون وأداء قوي من جانبه من أجل إحراز هدف مبكر يضمن له الفوز والذهاب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والكاميرون بتوقيت السعودية

بخصوص موعد مباراة مصر والكاميرون بتوقيت السعودية ومصر.

موعد مباراة مصر والكاميرون بتوقيت السعودية ………. الساعة العاشرة مساء.

موعد مباراة مصر والكاميرون بتوقيت مصر ………. الساعة التاسعة مساء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

أعلنت قناة الجزائر الأرضية نيتها نقل مباراة مصر والكاميرون والتي يتم نقلها عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث حصلت قناة الجزائر الأرضية على حقوق بث 12 مباراة من مباريات كأس الأمم الأفريقية من ضمنها مباراة في نصف النهائي وكذلك نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد أبو جبل جاهز لمواجهة الكاميرون

كان محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر قد أكد جاهزيته الكاملة لمواجهة الكاميرون في المباراة التي تجمعهم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وأكد محمد أبو جبل أنه جاهز لحماية عرين منتخب مصر في ظل إستعداد كبير من جانب محمد صبحي للمشاركة خاصة بعدما شارك محمد صبحي كبديل أمام المغرب وهو مايضع إحتمالية مشاركة محمد صبحي أمام الكاميرون في أي وقت.

توقعات نتيجة مباراة مصر والكاميرون

بخصوص نتيجة مباراة مصر والكاميرون، يتوقع الجميع أن تكون مباراة مصر والكاميرون صعبة للغاية بين مصر والكاميرون في ظل قوة الكاميرون نظرا للحشد الجماهيري المتوقع والذي يجعلها تستفيد من إستضافة البطولة وهو مايضع الفراعنة في موقف صعب، ولعل الأمر سيكون جيد لمصر من أجل التدريب قبل شهر تقريبا من مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم، وحال فوز مصر على الكاميرون، ستواجه السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022.

هذا ونتابع كل جديد بشأن مباراة مصر والكاميرون وسط تصريحات من هنا وهناك من الجانب المصري ومن جانب الكاميرون استعدادا لمباراة مصر والكاميرون والتي ستحمل كل جديد على مايبدو.