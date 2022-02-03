“النايل سات” قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكاميرون غدا بأمم أفريقيا بجودة عالية

“النايل سات” قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكاميرون تم الإعلان من قبل قناة الجزيرة الأرضية بأنها سوف تنقل المباريات الموجودة بين منتخب كاميرون ومنتخب مصر في الدور القبل نهائي، حيث أن هذه المباراة من ضمن المباريات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية الذي يقام هذه الأيام، حيث يستعد منتخب جمهورية مصر العربية بمواجهة الكاميرون يوم الخميس غدا الموافق الثالث من شهر نوفمبر، وتعرض المباراة في الساعة التاسعة مساء على الملعب الموجود في مدينة ياوندي على ملعب أولمبيه وهذا ضمن المنافسات الخاصة بدوري الأمم الأفريقية.

قناة الجزائرية الأرضية

أعلنت قناة الجزيرة الأرضية بالعمل على عرض المباراة التي تقع بين المنتخبين المصري والكاميروني للمنافسة على دوي أبطال الأمم الأفريقية.

حيث أعلنت أنها ستقوم بعرض المباراة في الدور ال16 من كأس الأمم الأفريقية حتى يراها جميع المنتظرين لهذه المباراة في الشرق الأوسط وفي دول شمال أفريقيا.

حتى يستمتعون بمشاهدة المباراة بالبث المباشر المميز من خلال العرض على القناة وهذا بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من القنوات الأخرى المصرية التي تهتم بعرض المباراة.

ومن هذه القنوات قناة بي ان سبورت التي تختص بعرض جميع المباريات التي تهم الشعب المصري حتى يقوموا بمتابعة كل ما هو جديد من الرياضة.

فكرة القدم من الرياضات الشعبية التي يهتم بها الملايين من حول العالم العربي والعالم الأجنبي ولهذا فقد نقوم بعرض كل ما هو جديد على القنوات المتخصصة في المحتوى الرياضي.

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

شفرة القناة: 1100000000000000

قناة بي ان سبورت