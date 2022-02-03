تردد ابوظبي الرياضية الجديد 2022 الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021 بجودة عالية

تردد ابوظبي الرياضية 2022 الجديد AD Sports التي شغلت عمليات البحث بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها امتلاك حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2021 بشكل مجاني تلك البطولة التي ستنطلق خلال أيام تحديدًا يوم السبت 5 فبراير 2022م وحتى يوم السبت 12 من شهر فبراير الجاري 2022، وبإمكان محبي الساحرة المستديرة في مصر وفي الإمارات والكويت متابعة مبارياتهم المفضلة عبر التطبيق الرقمي لقنوات أبوظبي الرياضية AD Sports وفق ما أعلنته القناة بتغريدة عبر موقعها الرسمي تويتر.

تردد ابوظبي الرياضية AD Sports 2022

وقدأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية بتغريدة عبر الحساب الرسمي تويتر عن حصولها على حقوق البث لكأس العالم للأندية 2021 والذي سيقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مع العلم أن بدء البث المباشر من اليوم الخميس 3 فبراير 2022 وحتى يوم السبت 12 فبراير 2022 عبر تطبيق STARZPLAY وهو تطبيق لخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب بمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

مواجهات مونديال الأندية والطريق إلى النهائي 2022م

كما يشارك عدد سبع أندية بالبطولة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا بطل دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي المصري.

أيضًا بطل دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي.

كذلك بطل الدوري الإماراتي ومنظم للبطولة نادي الجزيرة الإمارات.

أيضًا بطل دوري أبطال كونكاكاف أمريكا الشمالية نادي بالميراس البرازيل.

كذلك بطل دوري أبطال كوبا ليبرتادورس أمريكا الجنوبية نادي مونتيري المكسيك.

أيضًا بطل دوري أبطال أوروبا نادي تشلسي إنجلترا.

في النهاية نادي بيراي تاهيتي مع العلم أنه تم انسحاب النادي المرشح أوكلاند سيتي نيوزيلاندا.

ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على نايل سات

إضافة لما سبق ذكره فبإمكانك استقبال تردد ابوظبي الرياضية 2022 الجديد AD Sports المفتوحة، ومتابعة مباريات لكأس العالم للأندية 2021 من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب التالي: