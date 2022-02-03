نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا نايل سات عربسات في كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا على نايل سات عربسات والأقمار الأخرى، هو ما يرغب في معرفته جميع محبي وعشاق كرة القدم والنادي الأهلي في كل مكان حيث يلعب الأهلي ومونتيري المكسيكي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2022 ، لذلك نستعرض عليكم من خلال هذا المقال جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري مجانا على نايل سات عربسات والأقمار الأخرى في كاس العالم للأندية، والكثير من الجماهير ممن ستشاهد اللقاء ومتابعي بطولة كأس العالم للأندية يطرحون في الوقت الحالي الكثير من التساؤلات حول تردد القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا في كأس العالم للأندية وهذا ما نسعى لتقديم الإجابة عليه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا على نايل سات عرب سات في كاس العالم للاندية 2022 ، فكما ذكرنا هذا ما يبحث عنه الكثير ويرغب في معرفته جماهير كرة القدم وعشاق النادي الأهلي ممن سيشاهدون مباريات الأهلي القادمة في كأس العالم للاندية 2022، وقد أعلنت بعض القنوات أنها ستنقل ماتش الأهلي ومونتيري مجانا في الجولة الثانية من كاس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة مصر ومونتيري المكسيكي لحساب مباريات الجولة الثانية من كاس العالم للأندية 2022 يوم السبت الموافق الخامس من شهر فبراير الحالي وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر، وفي تمام الساعة ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا

قبل أن نتعرف على تردد القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي ومونتيري في كاس العالم للاندية، فقد نشرت عدد من الصحف الرياضية تشكيلة الأهلي المتوقعة مواجهة مونتيري المكسيكي في الجولة الثانية من كاس العالم للأندية 2022 والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمود وحيد– ياسر إبراهيم– محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد– عمار حمدي– قفشة– رامي ربيعة

خط الهجوم: حسين الشحات– حسام حسن– أحمد عبد القادر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري مجانا

أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا في كاس العالم للأندية، فقد امتلكت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق نقل جميع مباريات بطولة كاس العالم للأندية، وسيتم إذاعة كافة المباريات بشكل مجاني داخل مصر والكويت والإمارات.

والآن نستعرض عليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجانا في كأس العالم للأندية 2021-2022 ، تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لكاس العالم للأندية.

تردد قناه أبو ظبي1 SD

التردد: 12226

القمر: Nilesat

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

معدل الترميز: 27500

تردد قناه أبو ظبي الرياضية SD2

التردد: 12226

القمر: Nilesat

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

تردد قناه أبو ظبي الرياضية HD1

التردد: 12226

القمر: Nilesat

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

معدل الترميز: 27500

تردد قناه أبو ظبي الرياضية HD2

التردد: 12226

القمر: Nilesat

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1,2,3HD

التردد: 11804

القمر: Arab sat

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري مجانا على نايل سات عربسات، تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لكاس العالم للأندية 2021-2022 ، هذا وسنكون قريبين من الحدث دائما لرصد وتقديم أهم وأخر الأخبار والتفاصيل فيما يخذ ذات الشأن.