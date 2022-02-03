أهلي الجدة يفسخ عقد اللاعب التونسي حمدي النقاز

أعلن أهلي جدة السعودي، أمس الأربعاء، عن فسخ عقد اللاعب التونسي حمدي النقاز. وأورد أهلي جدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه وقع اجراء (مخالصة) مع اللاعب التونسي حمدي النقاز في حين وقع اعارة 3 لاعبين آخرين لفرق أنطاليا سبور التركي ونادي الطائي السعودي. يذكر أنّ الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز كان قد انتقل الى صفوف أهلي جدة في أكتوبر الماضي، قادما من الزمالك المصري، بعقد يمتد الى نهاية جوان القادم. وات

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