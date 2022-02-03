انت الان تتابع تفاصيل خبر السنغال تسقط بوركينا فاسو 3/1 وتنتظر الفائز من مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا الأحد القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها دولة الكاميرون خلال الفترة الحالية، ووسط تألق كبيرة للاعبي منتخب السنغال ينجح منتخب الأسود في التأهل للمباراة النهائية المنتظرة يوم الأحد المقبل 6 فبراير، لتضرب موعدا ناريا مع الفائز من مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكاميرون التي تقام اليوم الخميس.

شوط أول مثير بدون أهداف

دخل منتخبي بوركينا فاسو والسنغال المباراة أملا في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، ووسط ضغط متبادل من الفريقان لم يستطيعا إحراز أهداف خلال مجريات الشوط الأول، وسط جدل من الحكم الأثيوبي باملاك تسامبا الذي قام بإحتساب ركلات ترجيح لمنتخب السنغال أكثر من مرةن ولكن تدخل حكم الفار وتم إلغاء الركلات المحتسبة، وكان هناك إصطدام قوى بين شيخ كيوتي مهاجم السنغال، وحارس بوركينا فاسو هيرفي كوفي، ليخرج الحارس البوركيني لإستكمال العلاج، وينتهي الشوط الأولي سلبيا.

شوط ثاني رائع من منتخب السنغال

وخلال مجريات الشوط الثاني تغير الوضع تمام من جانب منتخب السنغال، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 70 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدو ديالو، ومن خطأ دفاعي لمنتخب بوركينا فاسو، تمكن ساديو ماني من صناعة الهدف الثاني لزميله أحمد بامبادنج عند الدقيقة 76 بالشوط الثاني، وقلص اللاعب بلاتي توري النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو بالدقيقة 82، ولكن من هجمة عكسية تمكن النجم ساديو ماني من قتل المباراة بالهدف الثالث بالدقيقة 87 من الشوط الثاني، ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة اليوم بين الكاميرون ومصر.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022