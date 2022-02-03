قناة مجانية تبث مباراة مصر والكاميرون اليوم على النايل سات بجودة عالية “مباراة ناااارية”

قناة مجانية تبث مباراة مصر والكاميرون اليوم على النايل سات بعد فوز المنتخب الوطني المصري على نظيره المغربي يستعد منتخبنا إلى مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة الحالية، وسيتم إذاعة وبث المباراة على بعض القنوات الفضائية الرياضية المجانية عبر النايل سات، وستقام المباراة في مدينة ياوندي، ومن المقرر أن تذاع المباراة اليوم الخميس اليوم التاسعة مساء الموافق الثالث من فبراير لعام 2022 وذلك في دور السادس عشر من البطولة الأفريقية وسنقوم بتوضيح تردد القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر.

القنوات الرياضية الفضائية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

من المقرر أن تتم إذاعة المباراة على قناة الجزائرية الأرضية عبر النايل سات المصري وتردد القناة هو:-

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة فوكس سبورت عبر النايل سات

تردد القناة: 12284 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة beIN SPORTS HD1

تردد القناة: 12604 أفقي.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD2

تردد القناة: 11013 أفقي.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد نظيره الكاميروني

أعلنت المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أن التشكيل المتوقع للمنتخب سيكون كالآتي:-

في حراسة مرمى المنتخب هناك محمد أبو جبل.

وفي خط الدفاع يكون أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبدالمنعم وعمر كمال عبد الواحد.

بينما في خط الهجوم يأتي كل من مصطفى محمد، محمد صلاح وعمر مرموش.

وأخيرًا في خط الوسط هناك محمد النني، حمدي فتحي وعمرو السولية.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والمنتخب الكاميروني