عاجل الان.. مجانا تابع مباراة مصر والكاميرون على قناة الجزائرية الأولى الأرضية على النايل سات 2022

أعلنت قناة الجزائرية الارضية الأولى رسميا نقل المباراة القوية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب الكاميرون ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الامم الافريقية 2022، وهي المواجهة التي تحدد رسميا صاحب بطاقة التأهل الى دور نهائي البطولة ليواجه نظيره منتخب السنغال الذي نجح في التأهل رسميا الى نهائي البطولة، وذلك حيث تعتبر قناة الحداث الاولى الارضية واحدة من أهم القنوات التي تقوم بنقل جميع مباريات البطولة بشكل عام، وسوف نستعرض الآن تردد قناة الجزائرية الارضية الاولى الحديد على نايل سات لمتابعة مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الامم الافريقية 2022.

قناة الجزائرية الارضية تعلن نقل مباراة مصر والكاميرون

بشكل رسمي فقد أعلنت قناة الجزائرية الارضية الاولى التابعة للتلفزيون الجزائري نقل المباراة القوية التي يخوضها منتخب مصر ضد نظيره منتخب الكاميرون، وذلك بصفتها الحاصلة على حقوق نقل جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها وحتى الآن، والتي تنقل جميع المباريات حتى يوم السادس من شهر فبراير، حيث كان منتخب مصر قد حسم التأهل الى هذه المباراة بعدما حقق فوز كبير على نظيره منتخب المغرب، ليواجه مضيف هذه النسخة من البطولة الافريقية منتخب الكاميرون في مواجهة من العيار الثقيل.

تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمواجهة منتخب مصر والكاميرون في أمم افريقيا

يمكن متابعة المباراة القوية التي تجمع بين منتخب مصر والكاميرون مباشرة عبر الهواء بدون تشفير على القمر الصناعي نايل سات من خلال تحديث التردد الخاص بالقناة وهو على النحو التالي.

تردد قناة الجزائرية الارضية الاولى الجديد على القمر الصناعي نايل سات 11680.

من خلال اختيار معدل الترميز 27500.

عن طريق تحديد الاستقطاب العمودي.

اختيار معامل تصحيح الخطا 5/6.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الامم الافريقية 2022

تقام المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب الكاميرون مساء يوم الخميس الموافق الثالث من شهر فبراير، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ليتأهل الفائز الى دور نهائي البطولة ومواجهة السنغال.