نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ابو ظبي” ثبت الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري عبر قناة SSC السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد النادي الاهلي المصري لخوض مباراة قوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للاندية هذه النسخة 2022 والتي يشارك بها للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا النسخة الماضية، والتي يخوضها النادي الاهلي امام نظيره فريق مونتيري المكسيكي، وتزداد عمليات البحث للتعرف على القنوات المقترحة الناقلة لمباراة الاهلي ومونتيري في كأس بطولة العالم للاندية 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد المباراة الهامة التي تحدد المتأهل الى الدور المقبل في البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية 2022

نوهت بعض القنوات الفضائية عن نقلها مباشرةً للمباراة الهامة التي تجمع بين النادي الاهلي ونظيره مونتيري المكسيكي في ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للاندية 2022، وهي البطولة التي تقام في الامارات هذه النسخة، ومن أهم هذه القنوات هي قناة ابو ظبي الرياضية، والتي اكدت نقلها البطولة بشكل عام من خلال تطبيق ابو ظبي سبورت، كنا تنقل من خلال شاشة قناة أبو ظبي اكسترا المخصص لنقل فعاليات البطولة منذ انطلاقها، كما قامت قناة SSC السعودية الرياضية مثل مباريات البطولة مباشرة بدون تشفير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي مونتيري في كأس العالم للاندية

وجاء تردد القنوات الناقلة لكاس لجنة الاهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي على النحو التالي.

تردد قناة ابو ظبي اكسترا الناقلة لمواجهة الاهلي ومونتيري على القمر الصناعي نايل سات هو 12467، من خلال اختيار الاستقطاب الافقي، معدل الترميز للقناة 27500، من خلال معامل تصحيح الخطا 5/6.

تردد قناة SSC السعودية الرياضة على القمر نايل سات هو 12523، من خلال اختيار الاستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500، من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباراة الاهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للاندية 2022

تقام مباراة الاهلي ضد مونتيري المكسيكي في اطار ربع نهائي كأس العالم للاندية 2022 يوم السبت الموافق الخامس من شهر فبراير، والتي تقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.