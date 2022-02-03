نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا وتردداتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة منتخب مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام البطولة بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الماضي وحتى السادس من فبراير الجاري، ويتطلع الملايين لمشاهدة المباراة اليوم آملين أن يحقق المنتخب المصري الفوز أمام منتخب الكاميرون، فهي من المباريات القوية والشرسة والتي ستحتوي على الكثير من الإثارة والتشويق، يأتي هذا بعد أن نجح المنتخب المصري في اقتناص فوز صعب على حساب غريمة منتخب المغرب، في المبارة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي وانتهت بفوز مصر 2-0.

موعد مباراة مصر والكاميرون نصف نهائي أمم أفريقيا

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الكاميرون، اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن العاشرة بتوقيت الرياض والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وتستضيف أرض ملعب استاد “أولمبيه” بمدينة ياوندي بالكاميرون وقائع المباراة الهامة.

مشاهدة مباراة مصر والكاميرون القناة الجزائرية المفتوحة

أعلنت القناة الجزائرية المفتوحة، عن بث مباراة مصر والكاميرون مجاناً على القناة المفتوحة، وذلك للتسهيل على الملايين داخل مصر وخارجها في مشاهدة المباراة مجاناً بدون حاجة للإشتراك في القنوات المشفرة، ويمكن التقاط شارة ترددها من خلال ضبط التردد التالي على أجهزة استقبال القنوات.

كما تنقل القناة الجزائرية المفتوحة بإستمرار مواجهات “محاربو الصحراء”، إلى جانب بثها للعديد من الفقرات الفنية والتحليلية المتخصصة، سواء للتعليق على أداء المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو إذاعة فقرات متابعة مستجدات المباريات قبل وبعد انتهائها.

تردد القناة الجزائرية المفتوحة

القمر الصناعي اسم القناة التردد معدل الترميز نايل سات Programme NationalHD 11680 H 27500

البث المباشرة لقناة بي ان سبورت لمتابعة مباراة مصر والكاميرون

تعتبر قنوات beIN SPORTS، هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقيا الكاميرون 2021، حيث يمتد بثها ليغطي سائر منطقة العالم العربي وشمال افريقيا، ويمكن متابعة مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس، من خلال متابعة رابط البث المباشر لقناة beIN SPORTS على اليوتيوب.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

أعلنت بعضاً من القنوات المفتوحة عن اذاعة مباراة مصر والكاميرون مجاناً عبر شاشتها، حيث أن هذه القنوات تعرض بعضاَ من المباريات سواء التي تشارك فيها منتخباتها أو بمشاركة منتخبات أخرى، ونوضح التردد الخاص بهذه القنوات المفتوحة من أجل مشاهدة مباريات كأس أمم افريقيا الكاميرون 2021 مجاناً، من خلال ضبط الترددات التالية على أجهزة استقبال القنوات لديك.

تردد قناة النبأ الليبية

القمر اسم القناة التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات Al Nabaa 11096 H 3/4 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 12284 H 27500

تردد قناة تيلي تيلي تشاد

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 12015 H 27500

تردد قناة بوركينا فاسو

القمر التردد معدل الترميز يوتلسات 9 11900 H 27500

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة متابعة مباراة مصر والكاميرون

قنوات بي ان سبورتس الرياضية، هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويمكن متابعة القنوات المجانية من خلال استقبال تردداتها التالية عبر أجهزة استقبال القنوات.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز اشارة ارسال البث نايل سات 11054 H 2/3 27500 DVB-S2 نايل سات 12604 H 2/3 27500 DVB-S2

تردد قنوات BeIN SPORTS HD المفتوحة على نايل سات وسهيل سات

القمر القناة التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات BeIN SPORTS HD 11054 H 2/3 27500 سهيل سات BeIN SPORTS HD 11566 H 2/3 27500 نايل سات 7 BeIN SPORTS HD 12604 H 2/3 27500 سهيل سات 7 BeIN SPORTS HD 11623 V 2/3 27500

تردد قنوات بي ان سبوت اكسترا bein sport extra 1 -2

القمر اسم القناة التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات bein sport extra 1 11054 V 3/4 27500 نايل سات bein sport extra 2 12604 H 2/3 27500

تردد القناة الأرضية المشفرة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تردد القناة الأرضية المصرية الناقلة لمباريات مصر في بطولة أمم افريقيا 2022، لمتابعة مباراة مصر والكاميرون من خلال ضبط التردد الأرضي لقناة “تايم سبورت” على النحو التالي:-