اتفرج من بيتك ببلاش.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون 2022

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية التي يتم نقلها عبر القمر الصناعي “النايل سات”، والتي ستقوم اليوم بتغطية مبراة مصر والكاميرون، ضمن فعاليات دور الثمانية في كأس أمم إفريقيا 2021، والجزائرية الأرضية هي قناة مجانية ستقوم بنقل المباراة بصورة مجانية لجميع المشاهدين على مستوى العالم، ويتم نقل القناة باسم Programme NationalHD ، وكانت قد كشفت عن امتلاكها حقوق بث لمباريات المنتخبات العربية والمغرب، وبعد خروج منتخب المغرب من التصفيات، كشفت القناة عن تغطيتها مباريات المنتخبات العربية.

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

يحتاج المشاهدين من الراغبين في متابعة مباراة مصر والكاميرون، في دور نصف النهائي من أمم إفريقيا، إلى استقبال القناة على الشاشات وأجهزة التلفزيون الخاصة، من خلال ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال، ويمكن ضبط تردد القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم باستخدام جهاز التحكم بالضغط على زر القائمة أو ال Menu قم من القائمة التي سيتم فتحها بالدخول على كلمة خيارات أو Options قم بعدها بالنقر على خيار تثبيت أو Installation قم باختيار التثبيت اليدوي أو Manual Installation قم باختيار القمر الصناعي المناسب سواء Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار قم بإدخال تردد القناة واضغط على أفقي H قم بإدخال معدل الترميز 17500 واضغط بعدها على موافق أو OK انتظر حتى تنتهي عملية البحث واضغط بعدها على حفظ أو save.

تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme NationalHD

الجزائرية الأرضية من القنوات الرياضية المفتوحة، التي تستعد هذه الفترة لنقل مباراة “مصر والكاميرون”، المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا، والمباراة سيتم نقلها وتغطيتها مباشرة من أرض الملعب بأعلى جودة، ويمكن للراغبين، متابعة القناة والمباراة اليوم، من خلال ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد:

القناة الجزائرية الأرضية التردد 11680 الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

مباراة مصر والكاميرون

نجح المنتخب المصري خلال لقائه السابق، في حجز مقعد بين المنتخبات المتأهلة للمشاركة في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز في لقائه أمام نظيره المغربي، وسيتم اليوم الخميس، عقد لقاء النصف نهائي من البطولة بين مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة المباراة من خلال ضبط تردد الجزائرية الأرضية كما قمنا بالتوضيح.