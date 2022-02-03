تعرف على القنوات الناقلة لإفتتاح كأس العالم للأندية اليوم بمباراة الجزيرة وبيراي

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم مباريات بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية الإتحاد الدولي الفيفا، بمشاركة 7 أندية تمثل 6 قارات على مستوى العالم، ويستضيف مباراة الإفتتاح ملعب محمد بن زايد بين نادي الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة ضد نادي بيراي بطل تاهيتي والذي شارك بدلا من نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد الإعتذار بسبب فيروس كورونا.

الجزيرة الإماراتي ضد بيراي التاهيتي

وتقام اليوم الخميس في تمام الساعة 6:30 مساءا بتوقيت القاهرة بمباراة الإفتتاح بين فريقي الجزيرة وبيراي التاهيتي، والفائز من تلك المباراة سيواجه نادي الهلال السعودي بطل آسيا، ويعتبر فريق الجزيرة الإماراتي بطل الدوري في الإمارات الموسم الماضي، ولذلك يشارك في هذه البطولة، أم نادي بيراى التاهيتي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في تلك البطولة، ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة والذهاب بعيدا من خلال منافسات البطولة.

أهم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية هذه النسخة

تشيلسي الإنجليزي – بطل أوروبا

الأهلي المصري – بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية

الهلال السعودي – بطل آسيا

الجزيري الإماراتي – منظم البطولة

بالميراس البرازيلي – بطل امريكا الجنوبية

بيراى التاهيتي – بطل أوقيانوسيا

موعد مباراة الجزيرة وبيراي في إفتتاح بطولة كأس العالم للأندية

طرفي المباراة: الجزيرة وبيراي.

موعد المباراة : 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية – 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

البطولة : كأس العالم للأندية (الدور الثاني).

القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية إكسترا (الإمارات، مصر، الكويت) + SSC SPORT 7HD (السعودية) .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : عيسى الحربين (SSC) + عامر عبدالله (أبو ظبي) .