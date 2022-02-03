قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة مصر والكاميرون نصف نهائي كأس الأمم “كود فك الشفرة”

نتحدث معكم اليوم حول المباراة المنتظرة بشدة والتي يبعدنا عنها ساعات قليلة للغاية وهي مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون والتي يكون من المقرر إقامتها اليوم في دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام منذ أقل من شهر على أرض الكاميرون، حيث أنها تكون من البطولات الهامة للغاية والتي تستحوذ بصورة كبيرة للغاية على اهتمام الجماهير المصرية العريقة المنتظرة بقوة حيث تكون هذه المباراة القوية والشرسة هي التي سوف تكون الفاصلة بين المنتخبين الكبيرين.

مباراة مصر والكاميرون تردد القناة الجزائرية

نستعرض معكم اليوم من خلال موقعنا تردد قناة الجزائرية الأولى الشهيرة التي تجدها على قمر النايل سات وهي تكون من القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا، وتكون ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تكون في إطار الاهتمام الرياضي الخاص كثير من المشجعين المصريين والعرب والأفارقة، حيث تحظى بمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا، ويكون من خلال ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

خطوات تثبيت القناة الجزائرية المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون

حيث يمكنك الآن الوصول للقناة من خلال ضبط التردد الخاص بها، ويكون من بعد اتباع الخطوات الآتية:

حيث يتم الضغط على زر القائمة.

ثم يتم الضغط على كلمة خيارات التي تجدها من القائمة التي تظهر أمامك.

ثم اختر تثبيت.

ويمكن عند ضبط القناة يفضل أن تقوم باختبار التثبيت اليدوي.

قن اختر القمر نايل سات/ عرب سات وذلك من قائمة الأقمار.

ثم يتم إدخال التردد كتابةً وبعدها ثم يتم اختر التردد الأفقي H.

ثم اختر معدل الترميز الشهير 27500 وبعدها اضغط على موافق.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم

وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 3 فبراير 2022.

تشكيل المنتخب المصري المتوقع ضد الكاميرون

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من: