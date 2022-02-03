نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين 2022 وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والصين 2022 ضمن فعاليات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث يحل المنتخب السعودي ضيفًا في هذا اللقاء على نظيره، منتخب الصين، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات، ويتوقع المتابعين على مستوى العالم، أن يكون اللقاء قوي، خاصة وأن المنتخب السعودي يحاول إعادة حضوره بالحفل العالمي من خلال اللقاء، ليتوج من خلال الحضور سلسلة الانتصارات والنتائج المميزة، التي اعتاد تقديمها خلال المشاركات الماضية من البطولة، على مدار أعوام “1994 و1998 و2002 و2006 و2018”.

موعد مباراة السعودية والصين 2022

ومن المنتظر بحسب جدول التصفيات المعلن من الجهات المنظمة للتصفيات المؤهلة، أن يحل المنتخب السعودي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022، ضيفًا على نظيره، المنتخب الصيني يوم الخميس المقبل الموافق 24 مارس 2022، وكان المنتخب السعودي قد تعرض للخسارة خلال المباراة الماضية التي خاضها أمام منتخب اليابان، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما خسر منتخب الصين مواجهة أمام الفيتنام، ليتراجع بذلك للمركز الخامس، وبهذا يكون قد خسر فرصته في المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022.

جدول مباريات السعودية في التصفيات

أظهر المنتخب السعودي حتى الآن، نتائج قوية في المواجهات التي شارك فيها، منذ بداية تصفيات القارة الآسيوية في بطولة كأس العالم وحتى اليوم، وجاءت المباريات التي حضرها المنتخب السعودي والتي من المقرر حضورها بالفترة المقبلة كما هو موضح بالجدول التالي:

ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتين فقط أمام كل من الصين وأستراليا، ومن المُقرر أن تُقام المباراة بين السعودية والصين يوم 24 مارس القادم، بينما أمام المنتخب الاسترالي فسوف تُقام يوم 29 مارس 2022.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

تقوم قنوات ssc بتغطية جميع المباريات التي يشارك فيها المنتخب السعودي، ضمن فعاليات التصفيات الآسيوية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وسيتم بث مباراة السعودية والصين القادمة من خلال قناة SSC7، والتي ستقوم بنقل أحداث اللقاء مباشرة من أرض الملعب عبر شاشاتها، ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة ونقلها من خلال ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي: