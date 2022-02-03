انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة للمباراة النارية بين مصر والكاميرون أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بدولة الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير الجاري، ويأمل المنتخبان في الفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط، للتأهل للمباراة النهائية يوم الأحد المقبل لمواجهة السنغال.

مشوار منتخب مصر حتى الوصول لنصف النهائي

ويدخل المنتخب المصري المباراة بعد مشوار صعب في البطولة، حيث كانت البداية بهزيمة من المنتخب النتيجري بهدف نظيف، وسط إنتقادات كبيرة للاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ولكن تدارك أبناء الفراعنة سريعا ونجحوا في تحقيق الفوز في مباراتين دور المجموعات على غينياو بيساو والسودان بهدف نظيف، وفي دور الـ16 ألحق المنتخب المصري الهزيمة بمنتخب الأفيال “كوديفوار” بركلات الجزاء الترجيحية بعد إمتداد المباراة لأشواط إضافية، وفي دور الـ8 فوز مصر على المغرب 2/1، ليواجه صاحب الأرض منتخب الكاميرون اليوم الخميس في نصف النهائي.

مشوار منتخب الكاميرون حتى الوصول لنصف النهائي

على الجانب الآخر المنتخب الكاميروني كان مشواره أسهل نسبيا من نظيره المصري، وبدأ البطولة بفوز صعب على بوركينا فاسو 2/1، وفوز كبير على أثيوبيا 4/1، والتعادل الإيجابي مع منتخب كاب دي فيردي، وفي دور الـ16 فوز صعب على منتخب جزر القمر بهدفين لهدف، وفي مباراة دور الـ8 فوز سهل على منتخب جامبيا 2/0، ليصعد لنصف النهائي في مواجهه مرتقبة مع المنتخب المصري.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية – محمود حسن “تريزيجيه” – محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد.

التشكيل المتوقع للمنتخب الكاميروني

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، جيان تشارليز كاستيليتو، كولينز فاي.

الوسط: كارل توكو إيكامبي، أندريه إنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجلا، نيكولاس نجاماليو.

الهجوم: فينسنت أبوبكر.

موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة