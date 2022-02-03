نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نصف النهائي” موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرحباً بكم في موقع “ثقفني”، ننقل لكم اليوم أحداث مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (نسخة الكاميرون)، حيث تنطلق اليوم في تمام التاسعة مساءاً مباراة مصر والكاميرون بعد تأهل كلا الفريقين لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وفي هذا المقال نتحدث عن تفاصيل المباراة، ونتابع مباراة مصر والكاميرون متابعة حصرية لحظة بلحظة، ونتحدث عن تشكيل منتخب مصر المتوقع وتشكيل منتخب الكاميرون المتوقع للمباراة، والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون، وموعد لقاء منتخب مصر والكاميرون في نصف النهائي.

سوف ينطلق لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد الملعب الأوليمبي.

أما عن تفاصيل موعد مباراة مصر والكاميرون المرتقب فهي فهي كالتالي:

من الملحوظ أن المنتخب الكاميرون يمتلك ثنائي هجومي مميز في هذه البطولة حيث:

يتصدر اللاعب فينسنت أبو بكر ترتيب هدافي المسابقة بستة أهداف.

يأتي اللاعب كارل توكو إيكامبي في المركز الثاني بخمسة أهداف.

متابعة حصرية دورية لمباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة

ننشر في الجزء التالي من المقالة متابعة حصرية لأحداث مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة وننشر أيضاً نتيجة المباراة بشكل مباشر لحظة بلحظة فتابعونا.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

في انتظار بدء مباراة منتخب مصر ومنتخب الكاميرون ضمن المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة ويتأهل المنتخب الفائز إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ليلاقي السنغال في مباراة النهائي.

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متابعة دقيقة بدقيقة لمباراة مصر والكاميرون

الدقيقة 0 لم تبدأ المباراة بعد وسيتم نشر متابعة لحظية لأحداث المباراة دقيقة بدقيقة بعد بدء المباراة هنا.

ماتش مصر والكاميرون

نجح المنتخب الوطني الكاميروني في الوصول لمباراة دور نصف النهائي (نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية) بعد تغلبه على المنتخب الغامبي في دور الـ 8 بنتيجة 2/0 بينما وصل منتخب مصر إلى نصف النهائي وذلك بعد تغلب منتخب مصر على منتخب المغرب 2:0.

تفاصيل لقاء منتخب مصر والكاميرون

يظهر منتخب الكاميرون في لقاءه مع مصر اليوم، بالقميص الأخضر في لقاءه مع منتخب مصر، الذي يظهر بدوره بالقميص الأحمر الأساسي المعتاد لمنتخب الفراعنة.

كان من المقرر أن يقام لقاء الفراعنة وأسود الكاميرون اليوم الخميس في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة في ملعب أحمدو أهيدجو، ولكن تم تحويل ملعب المباراة المقرر إلى ملعب آخر حيث انتقلت المباراة إلى استاد أوليمبي بدلًا من أحمدو أهيدجو وذلك بعد انتهاء تحقيقات حادث الملعب الأوليمبي الذي شهد حادثة تدافع أسفرت عن وفاة 8 أشخاص في الإستاد.

أما عن تاريخ الفريقين في كأس الأمم الأفريقية:

أما عن تاريخ اللقاءات بين المنتخبين، فقد إلتقي منتخبي مصر والكاميرون في 27 مباراة سابقة، استطاع منتخب الفراعنة فيها الفوز في 15 لقاء، مقابل الهزيمة أمام الكاميرون في 6 لقاءات، والتعادل في 6 لقاءات، أما عن كأس الأمم الأفريقية فقد إلتقى الفريقان في 13 مباراة تفوق فيها منتخب الفراعنة في 7 لقاءات.

وقد سبق للمنتخبين أن تواجها في نهائي كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات وذلك في أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون عامي 1986، و2008، بينما ذهب لقب عام 2017 لمنتخب الكاميرون.

لقاء قمة ناري بين مصر والكاميرون

ويبحث منتخب الكاميرون عن الإنتصار والتأهل لدور النهائي باحثاً بشدة عن التتويج بكأس الأمم الأفريقية والذي توج به 5 مرات ليقترب بذلك من منتخب مصر في عدد مرات الحصول على كأس الأمم الأفريقية بينما يبحث منتخب مصر عن التتويج الثامن في تاريخه.

وقام منتخب مصر مساء أمس الأربعاء بآداء تدريبه الأخير استعدادًا لخوض مباراته مع منتخب الكاميرون في دور الـ4 (نصف النهائي)، وشارك في تمرين المنتخب الوطني المصري جميع اللاعبين خارج قائمة الاصابات والجاهزين لخوض المباراة مع المنتخب المصري، وسط حماس شديد وتصميم على الفوز بعد انتصار المغرب وذلك للتأهل إلى دور النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

تُعرض مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات BeIN Sports المشفرة:

Bein sports max HD 1 Bein sports max HD 2

ولكن هناك عدة قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر والكاميرون (القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون) حيث أن هناك ١٠ قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني، وهم:

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500 قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

في الجزء التالي نعرض بعض ترددات قنوات مفتوحة تنقل لقاء مصر والكاميرون:

تردد قناة الجزائرية الأولى وهي من أهم القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022 مصر والكاميرون

التردد : 11680.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500.

معامل التصحيح: 6 / 5.

تردد قناة النبأ الليبية من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022 والناقلة لمباراة مصر مع الكاميرون

التردد : 11096.

الاستقطاب : افقي.

معامل الترميز : 27500.

معامل التصحيح: 6 / 5.

قناة فوكس سبورت مباراة مصر والكاميرون

تردد القناة: 12284 على القمر نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة تيلي تشاد من أهم القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022 مباراة مصر والكاميرون

تردد القناة: 12015

معدل ترميز 27500

معدل استقطاب أفقي

القمر الصناعي: النايل سات

القناة الرياضية البلغارية من أفضل القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022 قناة مباراة مصر والكاميرون

تردد القناة: 12380

معدل الترميز: 30000

معدل استقطاب أفقي

القمر الصناعي: بلغاريا سات

قناة فارزيش من طاجيكستان

تردد القناة: 11555

معدل الترميز: 30000

معدل استقطاب عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات

قناة يورو سبورت لقاء مصر والكاميرون

تردد القناة: 11090

معدل الترميز 27500

معدل استقطاب: عمودي على 3/4 ارديتو

القمر الصناعي: هوت بيرد اتجاه 13 شرقًا

قناة آرينا سبورت من القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022 ماتش مصر والكاميرون اليوم

تردد القناة 11595

معدل الترميز 27500

معدل استقطاب: عمودي التصحيح 6/5

القمر الصناعي: هوت بيرد

تصريحات رسمية بخصوص مباراة مصر والكاميرون

ننقل لكم في هذا الجزء من المقال بعض التصريحات الرسمية الهامة بخصوص مباراة مصر والكاميرون:

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

بعد فوز مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف، فإنه من المقرر أن تقابل مصر منتخب الكاميرون في نصف النهائي، وموعد مباراة مصر والكاميرون يكون في اليوم الخميس الموافق 3 من شهر فبراير عام 2022 في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي المقابل فإن بوركينا فاسو قد قابلت السنغال الأمس الأربعاء وانتهت المباراه بفوز السنغال، ليلتقي الفائز من مباراة اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية مع فريق السنغال والخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث مع بوركينا فاسو.

نقلنا لكم في هذا المقال موعد مباراة مصر والكاميرون وتشكيل منتخب مصر والكاميرون وتفاصيل لقاء مصر مع الكاميرون والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون، ونتيجة مباراة مصر والكاميرون.