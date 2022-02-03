متابعة نتيجة مباراة مصر والكاميرون نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة نتيجة مباراة مصر والكاميرون نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، نتابع وإياكم أحداث مباراة مصر والكاميرون في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستنطلق مساء اليوم الخميس الثالث من شهر فبراير من العام 2022، حيث ستقام المباراة على ملعب باول بيا ستاديوم بالكاميرون.

ويدخل منتخبا مصر والكاميرون مباراة الليلة وعينهما على الفوز من أجل الذهاب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث سيواجه المنتخب الفائز من هذه المباراة منتخب السنغال، والذي بدوره قد تمكن من الفوز على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف، فيما سيواجه المنتخب الخاسر منتخب بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المنتخب المصري بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش تمكن من التأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد أن فاز على منتخب المغرب بهدفين دون هدف في دور ربع النهائي، بعد مباراة استمرت لشوطين إضافيين بعد أن استمرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدف الفوز على نظيره المغربي.

على الجانب الآخر فإن مهمة المنتخب الكاميرني كانت سهلة للتأهل لدور نصف النهائي، حيث فاز أصحاب الأرض على منتخب غامبيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في دور ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF قد حدد موعد مباراة مصر والكاميرون في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث بدء أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

هذا وسيتمكن المتابعون وجماهير منتخب مصر من متابعة أحداث مباراة مصر والكاميرون على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة الجزائرية الأرضية التردد الأرضي، بالإضافة إلى أن مباراة مصر والكاميرون منقولة عبر شاشة قناة bein SPORTS MAx HD1 بصوت المعلق علي محمد علي.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

وسنقوم بمتابعة أهم أحداث مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، كما أنه سنقوم بتحديث نتيجة المباراة فور حدوث جديد على مستوى النتيجة.