موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم الخميس نادى أتلتيك بلباو نظيره نادي ريال مدريد في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سان ماميس معقل فريق أتلتيك بلباو بمدينة بلباو الإسبانية، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة للتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة المحلية الثانية بعد الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهه صعبة على الريال خارج ميدانه، خاصة أن ملعب أتلتيك بلباو يعرف بالصعب على فرق إسبانيا الكبيرة ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد.

التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي للنادي الملكي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

رباعي خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – لوكاس فازكيز

خط الوسط المدافع: توني كروس – فيديريكو فالفيردي

خط الوسط الهجومي: إدواردو كافينغا – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: كريم بنزيمه

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: توني فويدياس – خيسوس فاييخو – ميغيل جوتيريز – انطونيو بلانكو – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز – بيتر جونزاليس

التشكيل المتوقع لنادي أتلتيك بلباو

يبدأ المدير الفني مارسلينيو تورال لنادي أتلتيك بلباو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جولين أجيرزابالا

رباعي خط الدفاع: ميكيل بالينزيغا – بييراى ألفاريز لوبيز – أوناى نوبيز – اوسكار دى ماركوس

خط الوسط المدافع: داني جارسيا – اوهان سانسيت

خط الوسط الهجومي: أوير زرقا – يوناي فينسيدور – إيكار مونياين

خط الهجوم: يناكي ويليامز

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: انيجو ليكوي – أليكس بيتكسا – راؤول غارسيا – لندير كابا – مايكل فيسجا – جون موريسو – نيكو ويليامز – نيكو سيرانو

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم