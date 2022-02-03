الوحدة يواصل صحوته ويعمّق جراح أزال

الوحدة يواصل صحوته ويعمّق جراح أزالواصل وحدة صنعاء صحوته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه أزال 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الوحدة، في الجولة الثانية لبطولة كرة القدم ضمن الملتقى الشتوي الخامس.

وقع على ثلاثية الوحدة قاسم الشرفي وعبدالمجيد صبارة وأيمن المطري في الدقائق 65 و80 و88، بينما جاء هدف أزال بقدم فارس الجعماني في الدقيقة 82 من عمر المباراة التي أدارها حكم الساحة مصطفى عبدالغني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزعيم إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً، بينما ظل رصيد أزال خالياً من النقاط لتعرضه لخسارتين متتاليتين.

وتقام يوم غدٍ الجمعة ضمن الجولة ذاتها من البطولة التي ينظمها نادي الوحدة بإشراف فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة مباراة تجمع اليرموك والشرطة بينما يلتقي الشعب، جاره 22 مايو السبت في ختام مباريات الجولة.