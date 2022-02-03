نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وكيفية تنزيل القنوات الناقلة للفراعنة والأسود في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تشكيل مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب الأوليمبي في الكاميرون وكيفية تنزيل القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم والتي يديريها الحكم الجامبي إيكاري جامبا الذي أثار قلق الفراعنة، بعدما تأهل منتخب مصر على حساب نظيره المغربي في مبارة ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل الكاميرون على حساب جامبيا بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة مصر والكاميرون

تنطلق مباراة مصر والكاميرون في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين الفراعنة والأسود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والأردن، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ويدير الحكم الجامبي إيكاري جامسا مباراة مصر والكاميرون على ملعب أوليمبي لحسم المتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل مصر ضد الكاميرون

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري تشكيل مصر ضد الكاميرون والذي أسفر عن مفاجئات أبرزها تواجد محمد أبو جبل في حراسة عرين الفراعنة وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – محمود حمدي الونش – عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: حمدي فتحي- محمد النني – عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد – محمد صلاح.

التشكيل الكاميرون ضد مصر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، أونجيني، كولينز فاي.

الوسط: أندريه زامبو أنجيسا، بيري كوندي، نيكولاس نجاماليو، صامويل أوم جويت.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبو بكر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ويتم عرض مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الرسمي للبطولة، فيما أعلنت عدد من القنوات عرض المباراة وعلى رأسها قناة الجزائرية الأرضية والنبأ الليبية وتيلي تشاد وفوكس سبورت.

قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معادل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

اسم القناة: تيلي تيلي تشاد

تردد : 12015 على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الكاميرون ومصر

اسم القناة: فوكس سبورت

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية بث مباراة مصر والكاميرون على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على التردد التالي:-