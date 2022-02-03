الرياضة

متابعة مباراة مصر والكاميرون الآن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022

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عمر شويل - جدة متابعة مباراة مصر والكاميرون في أطار مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي يتقابل بها الفريقان . والتي ستكون مباراة مصر والكاميرون اليوم ستشهد منافسة محتدمة لحصد ثلاث نقاط لكي . ما يتم التأهل للدور النهائي في كأس الأمم الأفريقية كما أن مباراة مصر والكاميرون سوف يلتف حوله الوطن العربي بأكمله . وذلك لتشجيع منتخب مصر الفريق العربي المتبقي في كأس أمم أفريقيا كذلك ينتظر الوطن العربي موعد مباراة مصر والقنوات الناقلة . للقاء هي قنوات بي أن سبورت الرياضية متمنيين أن يكون المنتخب المصري هو الفائز بهذا اللقاء . كما سنعرض في السطور القادمة كل ما يخص مباراة مصر اليوم مع المنتخب الكاميروني . وما تلك القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون .

متابعة مباراة مصر والكاميرون
موعد مباراة مصر والقنوات الناقلة

متابعة مباراة مصر والكاميرون في أطار مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون في لقاء هام جداً والذي يصر فيه المنتخب المصري . بأن يحصد الفوز وزيادة رصيد النقاط لثلاثة نقاط أخري تضاف له . كما أن مباراة مصر والكاميرون اليوم تشهد متابعة جماهيرية غفيرة علي مستوي الوطن العربي . كما أن مباراة مصر والكاميرون ستكون صعبة للغاية وخاصةً أن منتخب الكاميرون صاحب الأرض يواجه منتخب مصر . كذلك سيخوض المباراة بكل قوة وذلك بتشجيع جماهير كبيرة داخل الكاميرون . التي ستكون في لقاء مصر والكاميرون اليوم كذلك بجانب تلك المساندة من الكاميرون لمنتخبه يطل منتخب مصر في مباراة مصر والكاميرون اليوم . كما أن تشكيل الفريق القوي التي تحتم عليه بأن يحقق الفوز في لقاء اليوم في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا .

متابعة مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم متعددة بجانب باقة قنوات بي أن سبورت الرياضية نتعرف عليها كالآتي :-

  1. تردد قناة telichad علي القمر الصناعي نايل سات 12015 .
  2. كما يضاف الاستقطاب بشكل “أفقي” .
  3. معدل الترميز لقناة telichad في مباراة مصر والكاميرون 27500 .
  4. معامل تصحيح الخطأ للقناة 6/5 .

موعد مباراة مصر والقنوات الناقلة بي أن سبورت الرياضية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون بجانب ما تم عرضه سابقاً هي القناة الجزائرية علي النايل سات ومعلوماتها كالآتي :-

  • مباراة مصر والكاميرون اليوم علي القناة الجزائرية بتردد 11680 .
  • كما يتم إضافة الاستقطاب للقناة بشكل “أفقي” .
  • معدل الترميز للقناة الجزائرية 27500 .
  • المعامل لتصحيح الخطأ 6/5 .

توقيت مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

  1. يتم نقل مباراة مصر والكاميرون اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً .
  2. كما أن مباراة مصر والكاميرون بتوقيت السعودية سيتكون في تمام الساعة العاشرة مساءً .
  3. متابعة مباراة مصر والكاميرون بتوقيت أبو ظبي الساعة الحادية عشر مساءً .
  4. أما أحداث المباراة اليوم ستكون بتوقيت الجزائر في تمام الساعة الثامنة مساءً .

تشكيل منتخب مصر في مباراة مصر والكاميرون اليوم

  • سيكون في حراسة المرمي في مباراة مصر اليوم محمد صبحي .
  • كما خط دفاع مباراة مصر والكاميرون محمد عبد المنعم ، عمر كمال ، أحمد فتوح ، الونش .
  • أما خط الوسط في مباراة مصر اليوم محمد النني ، عمرو السولية ، حمدي فتحي .
  • خط هجوم مباراة مصر اليوم مصطفي محمد ، محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح .

متابعة مباراة مصر والكاميرون في مباراة نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية والتي تبدأ أحداث مباراة مصر اليوم . في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية متمنيين التوفيق لمنتخب مصر .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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