نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ثأرية بأحلام عالمية.. موعد مباراة الأهلي ومونتيري كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي ومونتيري ، للمرة السابعة والثانية على التوالي، يخوض النادي الأهلي المصري بصفته أكثر الأندية مشاركة غمار النسخة الـ18 من بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 ، حيث يحتضن مساء السبت 5 فبراير ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات اللقاء الأول للمارد الأحمر في المونديال العالمي في مواجهة مونتيري المكسيكي، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها بعثة الشياطين الحمر، آخرها كان إصابة رأس القيادة الفنية للفريق بـ«كوفيد- 19».

في السطور التالية، سنستعرض سويًا متابعي “ثقفني”، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية 2021 ، إضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين وإنجازاتهما في المونديال العالمي ، علاوة على تاريخ مواجهات الناديين.

مباراة الأهلي ومونتيري

في ظروف أشبه بالتعجيزية، يخوض نادي الأهلي المصري غمار بطولة كأس العالم للأندية 2021 ، من الدور الثاني وسط طموحات جماهيرية تناطح عنان السماء، بتحقيق إنجاز تاريخي، يفوق إنجازي 2006 و2020.

حيث حصد المارد الأحمر المركز الثالث في مشاركتيه ببطولة كأس العالم للأندية في 2006 على حساب فريق كلوب أمريكا المكسيكي (2-1).

كما احتل المركز ذاته، في مشاركته بـ مونديال العالم للأندية 2020 على حساب بالميراس البرازيلي، بعد الفوز بركلات الترجيح (3-2)، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

ويمتلك النادي الأهلي رصيدًا مثاليًا من المشاركات بعدد (7)، وللمفارقة فـ مونتيري هو ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة العالمية برصيد (5) مشاركات.

ويعاني المارد الأحمر من عديد الغيابات في صفوفه، إما بسبب الإصابة أو المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 .

وتعتبر أبرز غيابات نادي القرن الأفريقي متمثلة في الحارس الأساسي محمد الشناوي (والذي أصيب مؤخرًا في مباراة مصر وكوت ديفوار )، إضافة إلى أكرم توفيق (والذي أصيب أيضًا في مباراة مصر ونيجيريا ).

إلى جانب إصابة صخرة الدفاع بدر بانون ، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة المغرب وغانا في مستهل مشوار أسود الأطلسي في المونديال الأفريقي .

بالإضافة لغياب حمدي فتحي وعمرو السولية، واللذين يخوضان مواجهة صعبة في نصف نهائي الأمم الأفريقية ، حيث مباراة مصر والكاميرون .

فضلًا كما أسلفنا عن الإعلان عن إصابة المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2021 ، بوصفه بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا 2021/2020 والذي حازه المارد الأحمر للمرة العاشرة في تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

على الجانب المقابل، يشارك نادي مونتيري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية 2021 .

حيث كان الإنجاز الأبرز للفريق على غرار الأهلي المصري، هو تحقيق المركز الثالث مرتين.

جاء ذلك، في كأس العالم للأندية 2012 الذي استضافته اليابان، على حساب الأهلي المصري بعد الفوز بنتيجة (2-0).

وجاء التتويج الثاني بالبرونزية على حساب الهلال السعودي (والذي يشارك بالمناسبة للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة في نسختها الجديدة)، في كأس العالم للأندية 2019 الذي أقيم في قطر، بعد الفوز بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

يُشار إلى أن مونتيري المكسيكي يخوض مشاركته الخامسة كما أسلفنا، بصفته بطلًا لـ دوري أبطال الكونكاكاف 2021 .

تاريخ مواجهات الأهلي ومونتيري

على صعيد المواجهات بين الأهلي ومونتيري المكسيكي ، فقد خاض الفريقان تاريخيًا مواجهتين فقط، كانتا في بطولة كأس العالم للأندية ، وفاز بهما الفريق المكسيكي.

اللقاء الأول جاء في لقاء المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية 2012 ، وفاز بها مونتيري بثنائية نظيفة.

أما المباراة الثانية، فكانت في كأس العالم للأندية 2013 ، ولكن في لقاء المركز الخامس، والذي حصده أيضًا الفريق المكسيكي بعد إلحاق هزيمة قاسية بالنادي الأهلي (5-1).

موعد مباراة الأهلي ومونتيري والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الافتتاحي للناديين في مونديال الأندية العالمي ، مساء السبت، في تمام الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الأهلي ومونتيري ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن إسناد المهمة إلى الدولي الاسترالي الاسترالي كريس.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء والبطولة بشكل عام، وذلك عبر قناة SSC7 HD ، إضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 ، وبالطبع قناة الفيفا على يوتيوب FIFATV Youtube.

وحول معلق مباراة الأهلي ومونتيري ، فلم تُعلن حتى كتابة السطور التالية أيًا من القنوات الناقلة للمباراة، عن المعلقين الرياضيين لها بعد.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع تفاصيل وكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الأهلي ومونتيري والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار وإنجازات الناديين تاريخيًا في كأس العالم للأندية ، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي ومونتيري المكسيكي .