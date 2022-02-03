لقد قام بزيارة الجنوب الأفريقي الكاميرون باتريس وهو رئيس الاتحاد الأفريقي الخاص بكرة القدم، حتى يطلع على الاستعدادات الأخيرة لهذه البلد حتى تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أنها من المفترض أن تقام في شهر يناير وفبراير، أي من يوم التاسع من يناير وحتى 6 فبراير، وكان هذا وسط الكثير من المتطلبات التي كانت ترى بأنه لابد من تأجيل إقامتها أو حتى إلغائها بسبب المتمحور الجديد للفيروس، ولكنه قد أخبر بأن الوضع بإفريقيا أفضل كثيراً من الحال في دول أوروبا، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم جميع المعلومات من كأس الأمم الأفريقية 2022.

كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢

لقد تم تقرير إقامة البطولة بميعادها الذي تم تحديده مسبقاً لتكون من التاسع من يناير وحتى السادس من الشهر الذي يليه شهر فبراير، وقد تم تحديد مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي جاءت كالاتي:

المباريات التي ستقام 9 يناير

ستكون بين الكاميرون وبوركينا فاسو الساعة السادسة مساءً.

كاب فيردي وإثيوبيا التاسعة مساءً.

مباريات 10 يناير

زيمبابوي والسنغال الثالثة عصراً.

غينيا مالاوي السادسة مساءً.

غانا والمغرب السادسة مساءً.

مباريات 11 يناير

نيجيريا ومصر السادسة مساءً.

السودان مع غينيا بيساو التاسعة مساءً.

سيراليون مع الجزائر الثالثة عصراً.

12 يناير

كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية التاسعة مساءً.

تونس مع مالي الثالثة عصراً.

جامبيا مع موريتانيا السادسة مساءً.

13 يناير

بوركينا فاسو مع كاب فيردي السادسة مساءً.

إثيوبيا مع الكاميرون التاسعة مساءً.

14 يناير

زيمبابوي مع مالاوي السادسة مساءً.

السنغال مع غينيا الثالثة عصراً.

الجابون مع غانا التاسعة مساءً.

جزر القمر مع المغرب السادسة مساءً.

15 يناير

مصر مع غينيا بيساو التاسعة مساءً.

نيجيريا والسودان السادسة مساءً.

16 يناير

موريتانيا مع تونس السادسة مساءً.

مالي وجامبيا الثالثة عصراً.

سيراليون مع كوت ديفوار السادسة عصراً.

غينيا الاستوائية مع الجزائر التاسعة مساءً.

17 يناير

الكاميرون مع كاب فيردي التاسعة مساءً.

إثيوبيا وبوركينا فاسو التاسعة مساءً.

18 يناير

الجابون والمغرب التاسعة مساءً.

زيمبابوى مع غينيا السادسة مساءً.

غانا وجزر القمر التاسعة مساءً.

السنغال مع مالاوي السادسة مساءً.

موعد مباريات مصر بكأس الأمم الأفريقية

بعد أن ذكرنا مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية، سنذكر لكم الآن المباريات المصرية في هذه البطولة ومواعيدها بالتفصيل وهي كالآتي: