نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي كأس العالم للأندية والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي كأس العالم للأندية، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة ينتظر جماهير كرة القدم العربية والخليجية واحدة من كبرى المباريات، والتي سجتمع بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021، والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد السادس من شهر فبراير الجاري، وذلك على أرضية ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، في واحدة من المباريات المتوقع فيها حضور عدد كبير من جماهير كرة القدم في هذه البطولة.

الهلال السعودي استطاع بلوغ منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد أن تمكن من التتويج بقلب بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وقد جهز الفريق السعودي نفسه جيداً لهذه البطولة، حيث قام بالعديد من التعاقدات قبل بدء منافسات كأس العالم للأندية من أجل تدعيم الفريق للبطولة العالمية.

على الجانب الآخر فقد استهل فريق الجزيرة الإماراتي منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 من المباراة الافتتاحية، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي، حيث لعب الفريق الإماراتي أمام فريق حيث لعب أمام فريق بيري من تاهيتي واستطاع الجزيرة التغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مباراة الهلال والجزيرة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة نصف النهائي، فيما سيلعب الفريق الخاسر أمام الخاسر من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

موعد مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

وقد تقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم 2021 مساء يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

هذا وسيتمكن محبي وعشاق كرة القدم السعودية من متابعة أحداث مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي في كاس العالم للأندية مساء يوم الأحد من خلال شاشة قناة SSC7 السعودية بتعليق فهد العتيبي، والتي ستقوم بنقل كافة أحداث منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021، كما سيتمكن جماهير كرة القدم حول العالم من متابعة مباراة الجزيرة والهلال من خلال تطبيق أبوظبي الرياضية المخصص لنقل أحداث بطولة كأس العالم للأندية.