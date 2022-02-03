نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية جاسما يواصل استفزاز الفراعنة بالطرد والانذار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة وتشكيل مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب الأوليمبي في الكاميرون وكيفية تنزيل القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم والتي يديريها الحكم الجامبي إيكاري جامبا الذي أثار قلق الفراعنة، بعدما تأهل منتخب مصر على حساب نظيره المغربي في مبارة ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل الكاميرون على حساب جامبيا بهدفين دون مقابل.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون اليوم

ونتابع معكم في هذا التقرير نتيجة مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة في لقاء نصف نهائي أمم أفريقيا.

شهدت الدقائق العشر الأولى في المباراة محاولة متبادلة بين الفريقين دون تسجيل للأهداف حتى الآن.

وفي الدقيقة الحادية عشر احتسب الحكم الجامبي ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الكاميروني وسط اعتراض من البرتغالي كارلوس كيروش.

ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء لعمر كمال عبدالواحد نتيجة عرقلة أحد اللاعبين.

وعلى الرغم من عدم تسلسل حمدي فتحي في إحدى الهجمات وأحقية مصر في ضربة ركنية إلى أن الحكم احتسبها خطأ وتسلسل على مصر.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبيين لتستقر نتيجة مباراة مصر والكاميرون صفر لصفر حتى الآن.

وبلغت نسبة استحواذ المنتخب الكاميروني نسبة 56% مقابل 44% للفراعنة.

جامسا يواصل استفزاز المصريين

ومنح الجامبي جامسا بطاقة صفراء للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني، وبعد تزايد الاعتراضات على قرارات الحكم المتحيزة ضد الفراعنة قرر الحكم طرد كيروش خارج الملعب.

كما قرر الحكم منح وائل جمعة مساعد المدير الفني لمنتخب مصر بطاقة صفراء رغم جلوسه على دكة البدلاء.

موعد مباراة مصر والكاميرون

تنطلق مباراة مصر والكاميرون في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين الفراعنة والأسود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والأردن، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ويدير الحكم الجامبي إيكاري جامسا مباراة مصر والكاميرون على ملعب أوليمبي لحسم المتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل مصر ضد الكاميرون

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري تشكيل مصر ضد الكاميرون والذي أسفر عن مفاجئات أبرزها تواجد محمد أبو جبل في حراسة عرين الفراعنة وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – محمود حمدي الونش – عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: حمدي فتحي- محمد النني – عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد – محمد صلاح.

التشكيل الكاميرون ضد مصر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، أونجيني، كولينز فاي.

الوسط: أندريه زامبو أنجيسا، بيري كوندي، نيكولاس نجاماليو، صامويل أوم جويت.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبو بكر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ويتم عرض مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الرسمي للبطولة، فيما أعلنت عدد من القنوات عرض المباراة وعلى رأسها قناة الجزائرية الأرضية والنبأ الليبية وتيلي تشاد وفوكس سبورت.

قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معادل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

اسم القناة: تيلي تيلي تشاد

تردد : 12015 على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الكاميرون ومصر

اسم القناة: فوكس سبورت

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية بث مباراة مصر والكاميرون على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على التردد التالي:-