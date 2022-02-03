نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا الشوط الثاني ونتيجة المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية الشوط الثاني مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، مع استمرار المباراة في شوطها الثاني حالياً ويهم الجماهير من الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، متابعة مباراة مصر والكاميرون الأن لحظة بلحظة، والتعرف على نتيجة المباراة الهامة، حيث أن الفائز في مباراة اليوم سيتأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال، لذا فهي مباراة من الأهمية بمكان لأنها ستحدد من سيتأهل لنهائي البطولة الأفريقية والمقامة بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير الجاري.

متابعة مباراة مصر والكاميرون في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، تابع معنا المباراة الهامة في تغطية خاصة ومميزة من موقع “ثقفني” مصر والكاميرون واللقاء الهام الذي يجمع بينهما في مباراة قوية، حيث نجح المنتخب المصري في التأهل لمباراة اليوم أمام منتخب الكاميرون، بعد أن حقق فوزاً صعباً على منتخب المغرب بنتيجة 2-1.

متابعة مباراة مصر والكاميرون

تحتل مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس، الإستحواذ الجماهيري الأكبر من بين كافة الأحداث الرياضية الأخرى، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الفائز في مباراة اليوم ومنتخب السنغال في يوم الأحد 6 فبراير الجاري، وتتطلع الجماهير المصرية لمتابعة تفاصيل المباراة الهامة مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة، فهي مباراة قوية تجمع بين منتخبين من أهم المنتخبات في القارة الإفريقية السمراء، ونتابع معكم لحظة بلحظة وقائغ المباراة الهامة والتي تستمر في شوطها الثاني الأن.

مباراة مصر والكاميرون الشوط الثاني

بدأ مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش الشوط الثاني للمباراة، بتبديل حيث أدخل تريزيجية بديلاً عن عمرو السولية.

الدقيقة 47: رأسية قوية من مصطفى محمد كادت تصيب شباك حارس الكاميرون أونانا.

سيطرة قوية من المنتخب المصري على مجريات الأمور بشكل قد يغير نتيجة المباراة خلال لحظات.

الدقيقة 56: هجمة قوية من محمد صلاح على مرم أونانا، الذي تصدى لها بجسارة ومنع أول فرصة للتسجيل في المباراة.

الدقيقة 63: تبديل بخروج عمر مرموش ودخول رمضان صبحي.

استمرار السيطرة المصرية على المباراة في شوطها الثاني بفضل التغييرات الموفقة لكيروش.

الدقيقة 68: كرة رأسية قوية من إيكامبي تصدى لها أبو جبل ببراعة.

الدقيقة 80: تبديل بالمنتخب الكاميروني بخروج صامويل غوية ودخول توني كونسيساو.

لازال التعادل السلبي هو شعار المرحلة الحالية مع اقتراب المباراة من نهايتها، والخوف من هدف مباغت يفاجئ الجميع في الدقائق الأخيرة.

الدقيقة 86: استمرار التغييرات في المبارة بدخول الثنائي إمام عاشور ومهند لاشين بدلاً من عمر كمال ومحمد النني، وتبديل في المنتخب الكاميروني بخروح مومي نغامالو ودخول كلينتون نجي.

الدقيقة 90: الحكم الغامبي باكاري غاساما يطرد مدرب المنتخب المصري كارولس كيروش من المباراة.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد انتهاء الوقت الإضافي واستمرار التعادل السلبي 0-0.

بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 91: كرة مخادعة كادت تصيب شباك حارس المرمى المصري أبو جبل.

الدقيقة 98: تبديل بالمنتخب الكاميروني بخروح جون شارل كاستيليتو وكارل توكو إيكامبي ودخول هارولد موكودي وكريستيان باسوغوغ.

الدقيقة 100: تسديدة أرضية رائعة لمحمد صلاح كادت أن تكون الهدف الأول.

الشوط الإضافي الثاني

متابعة مباراة مصر والكاميرون الشوط الأول

الدقيقة 5: بدأ المنتخب الكاميروني المباراة بضغط هجمومي على المنتخب المصري مع سيطرة على الكره.

الدقيقة 10: حقق المصري محمد صلاح تصويبة قوية ضد مرمى الكاميرون.

الدقيقة 17: كرة رأسية قوية من الكاميرون تصطدم بعارضة أبو جبل.

الدقيقة 21: تصويبة من كمال عبد الواحد بجوار قائم الكاميرون.

الدقيقة 23: نجح أبو جبل في التصدي لكرة خطيرة.

الدقيقة 24: اصابة أبو جبل بعد اصطدامه مع مهاجم الكاميرون ثم عودته بعد تلقي العلاج في الدقيقة 25.