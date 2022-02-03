نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جميع الجماهير المصرية والإفريقية إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون، والتي سيشارك بها 24 منتخب وتقع مصر في المجموعة الرابعة مع منتخب نيجيريا والسودان وغينيا.

موعد بداية بطولة أمم أفريقيا

تبدأ بطولة أمم أفريقيا يوم 9 يناير المقبل وتستمر لمدة شهر حيث تنتهي يوم 9 فبراير من الشهر القادم، وستشهد البطولة إنضمام اللاعبون المحترفون في صفوف الأندية الأوروبية إلى منتخبات بلادهم، ويمكنك مشاهدة البطولة على القنوات الناقلة الحصرية Bein Sports وعدد من القنوات الأخرى التي تنقل البطولة على النايل سات مجاناً.

تردد القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة لمشاهدة البطولة، ومتابعة المنتخب الوطني ومن أهم القنوات الناقلة:-

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تردد القناة ميجا هرتز 12604.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ⅔.

الإشارة DVB-S2.

تردد قناة تيلي تشاد

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات 12015.

معدل الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

قناة النبأ الليبية على النايل سات

تردد القناة 11096.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

مجموعات أمم إفريقيا 2022

يشارك في البطولة 24 منتخب عربي وأفريقي، وتم تقسيم المنتخبات إلى ستة مجموعات وتبدأ المباراة الافتتاحية للبطولة يوم التاسع من يناير الجاري بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو بالمجموعة الأولى من البطولة:-

المجموعة الأولى

تضم المنتخبات التالية وتنطلق أول مبارياتها يوم التاسع من يناير الجاري

الكاميرون _ بوركينا فاسو _ إثيوبيا _ كاب فيردي.

المجموعة الثانية:

تنطلق المباراة الافتتاحية للمجموعة يوم 10 يناير الجاري

السنغال _ غينيا _ زيمبابوي _ مالاوي.

المجموعة الثالثة:

أول مباريات المجموعة يوم العاشر من يناير الجاريا المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون

المجموعة الرابعة

المباراة القادمة بين منتخب مصر ونيجيريا يوم الحادي عشر من يناير

نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو

المجموعة الخامسة:

المباراة الافتتاحية بين منتخب الجزائر سيراليون يوم 11 يناير

الجزائر – سيراليون – غينيا الاستوائية – كوت ديفوار

المجموعة السادسة:

أول مباريات المجموعة بين منتخبي تونس ومالي 12 يناير

تونس – مالي – موريتانيا – جامبيا

وتعد بطولة أمم أفريقيا من أهم البطولات داخل القارة السمراء وأكثر من فاز بها المنتخب المصري الذي يمتلك سبعة بطولات قارية، وقد استضافت مصر البطولة السابقة التي فاز بها منتخب الجزائر.