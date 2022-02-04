موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 مصر والسنغال والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 هو مايشغل بال جماهير كرة القدم الإفريقية والعربية خلال هذه الأيام خاصة بعد أن تمكن المنتخب المصري بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش من التأهل المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في مباراة ستجمع بين محمد صلاح وزميله في فريقه ليفربول ساديو ماني في واحدة من أهم مباريات كرة القدم في القارة السمراء.

مباراة مصر والسنغال لن تكون هي الوحيدة خلال هذه الفترة، حيث أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 المنتخبين في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، حيث سيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في شهر مارس بنظام الذهاب والإياب.

المنتخب السنغالي بقيادة مديره الفني إليو سيسيه تمكن من التأهل للمباراة النهائية بعد التغلب على نظيره بوركينا فاسو في مباراة انتهت لأسود الترينجا بثلاثة أهداف لهدف، ليكون المنتخب السنغالي طرفاً في المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن وصل للمباراة النهائية في النسخة الماضية، قبل أن يتلقى الخسارة على نظيره الجزائري.

على الجانب الآخر فقد تمكن رجال المنتخب المصري من التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد إقصاء منتخب الكاميرون بركلات الترجيح في مباراة كان نجمها كل من: محمود أبوجبل، خط دفاع المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر والسنغال نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF قد حدد موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بين مصر والسنغال مساء يوم الأحد الموافق السادس من شهر فبراير الجاري، حيث ستنطلق ضربة بداية أحداث مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمسية الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

بدورها أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقلها لأحداث مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمسية يوم الأحد عبر شاشتها لكافة المتابعين، كما ستقوم شبكة قنوات bein SPORTS بنقل أحداث مباراة مصر والسنغال عبر شاشة قناة bein SPORTS Max HD1 على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق علي محمد علي.