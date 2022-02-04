نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي وضمك في الأسبوع 19 من الدوري السعودي لكرة القدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الفيصلي وضمك في الأسبوع 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الدوري السعودي، من المرتقب أن تقام مباراة الفيصلي وضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ضمك بهدفين مقابل لاشئ.

موعد مباراة الفيصلي وضمك القادمة في الدوري السعودي

بخصوص موعد مباراة الفيصلي وضمك السبت الخامس من فبراير:

موعد مباراة الفيصلي وضمك ….. الساعة 6:20 مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب الفيصلي قبل مواجهة ضمك

يحتل الفيصلي الترتيب 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتل الفيصلي المركز الخامس عشر من الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة وهو الأمر الذي جعله قريبا من الدخول إلى المربع الذهبي في واحدة من المباريات القوية بالنسبة لضمك السعودي في مواجهة قوية لفريق الفيصلي السعودي.

توقعات نتيجة الفيصلي وضمك

يتوقع الجماهير أن تكون مباراة الفيصلي وضمك قوية وإن جاءت ترشيحات الفوز لصالح ضمك نظرا لإحتلال ضمك المركز الخامس وهو مايجعل لدى ضمك السعودي النية القوية من أجل تحقيق الفوز وإكمال الإنتصار والتقدم في المراكز ليصل إلى المركز الرابع والدخول في المربع الذهبي للدوري السعودي لكرة القدم.

كان الفيصلي السعودي قد واصل التدريبات استعدادا لمواجهة ضمك في الدوري السعودي، ويسعى الفيصلي السعودي للفوز على ضمك في واحدة من المباريات القوية لضمك السعودي أمام الفيصلي السعودي الراغب بكل تأكيد في الفوز، وإن كان الفيصلي السعودي يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بمركز الفيصلي السيئ والذي يضعه في نقطة سيئة للغاية بالنسبة للفيصلي السعودي والراغب في تعديل مركزه والحفاظ على فرص التواجد له في الدوري السعودي.

هذا ونتابع معكم نتيجة مباراة الفيصلي وضمك في الدوري السعودي وسط حالة من التوقعات القوية بالنسبة لنتيجة المباراة الخاصة بالفيصلي وضمك للمباراة القوية المقامة بين الفريقين وترقب نتيجة الفيصلي وضمك في واحدة من المواجهات القوية بين الفيصلي وضمك في مواجهة تبدو صعبة بالنسبة للفيصلي أمام ضمك في تلك المباراة المرتقبة.

هذا ويسعى الفيصلي إلى تحقيق ثلاث نقاط على حساب الرائد من أجل التقدم في ترتيب الدوري السعودي بشكل كبير خاصة وأن الرائد السعودي واحدا من الفرق القوية وهو مايضع الفيصلي أمام تحدي كبير.