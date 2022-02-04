نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الحزم والشباب في الأسبوع ال 19 من الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الحزم والشباب في الدوري السعودي ضمن مباريات الأسبوع 19 من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في واحدة من المباريات القوية، من المرتقب أن تقام مباراة الحزم والشباب على ملعب الحزم، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لصالح لشباب بهدفين دون رد.

موعد مباراة الحزم والشباب في الدوري السعودي

بخصوص موعد مباراة الحزم والشباب في الدوري السعودي:

تقام مباراة الحزم والشباب السبت في تمام الساعة … 3:50 مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب الحزم والشباب في الدوري السعودي

يدخل الحزم السعودي مباراة الشباب محتلا المركز الأخير برصيد 14 نقطة في موقف صعب للغاية بالنسبة للحزم السعودي، على الجانب الأخر يدخل الشباب السعودي مباراة الحزم في المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة وهو مايعزز أهمية مباراة الحزم بالنسبة للشباب.

توقعات نتيجة مباراة الحزم والشباب السعودي

يتوقع الجميع أن تكون مباراة الحزم والشباب السعودي من طرف واحد وهو طرف نادي الشباب السعودي، كون الشباب السعودي في مركز متقدم بينما الحزم في أخر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولعل من أهم العوامل المحفزة للشباب هي تحقيق الفوز وإنتظار تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة من أجل أن يواصل الشباب تواجده في المربع الذهبي للدوري السعودي لكرة القدم وسط حالة من الترقب الكبير بين أوساط اللاعبين بشكل كبير في كل الفرق في الدوري السعودي.

مواصلة الشباب في التدريبات الخاصة به

كان فريق الشباب قد واصل التدريب الخاص به على ملعب الرديف بقيادة بريكليس شاموسكا وبحضور رئيس مجلس إدارة الشباب السعودي، كان المدرب البرازيلي قد بدأ التدريبات من خلال تمارين إحماء وتسخين ولياقة من خلال بناء الهجمة من الدفاع والعمل على إنهاء الهجمة بالطريق الصحيح والإستحواذ على الكرة والعمل على الضغط على المنافس في الملعب بشكل كبير.

يواصل الشباب الاستعداد لمواجهة الحزم في الأسبوع التاسع عشر في مباراة تبدو قوية بالنسبة للشباب السعودي في مواجهة الحزم السعودي في واحدة من المواجهات القوية للشباب في الدوري السعودي وسط حالة من الترقب بشكل كبير لنتيجة المباراة بالدوري السعودي.