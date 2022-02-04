موعد مباراة الأهلي والتعاون في الأسبوع 19 من الدوري السعودي وأهلي جدة يستعد

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي والتعاون السعودي في الدوري السعودي ضمن مباريات الأسبوع ال 19 من الدوري السعودي، تقام مباراة الأهلي والتعاون على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسط ترقب نتيجة المباراة بين التعاون وأهلي جدة.

موعد مباراة التعاون والأهلي السعودي

بخصوص موعد مباراة التعاون والأهلي، تقام المباراة:

موعد مباراة الأهلي والتعاون …. الساعة 8:20 مساء بتوقيت الرياض.

اكتمال صفوف الأهلي قبل مباراة التعاون

كانت صفوف أهلي جدة قد اكتملت بعدما عاد اللاعبين الدوليين للمشاركة مع أهلي جدة السعودي في مواجهة التعاون السعودي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة في الجولة ال 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان كلا من محمد الربيعي وهيثم عسيري وزياد الجهني قد عادوا لتدريبات أهلي جدة وعاد كذلك المهاجم السوري، عمر السومة وجاهزية قوية من جانب عبد الرحمن غريب بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن منتخب السعودية الماضية.

كان المدرب البلجيكي، مدرب أهلي جدة قد حذر من الرعونة وضياع الفرص في المباراة المقبلة يبن التعاون وأهلي جدة في واحدة من المباريات القوية، خاصة وان فريق أهلي جدة قام بتدعيم صفوفه بشكل كبير في الإنتقالات الشتوية.

ترتيب أهلي جدة قبل مباراة التعاون

يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز التاسعة برصيد 20 نقطة بعد مرور 18 جولة من دوري المحترفين السعودي، في المقابل يحتل فريق التعاون المركز ال 13 برصيد 17 نقطة في مباراة قوية ومرتقبة بين أهلي جدة والتعاون السعودي.

توقعات نتيجة مباراة أهلي جدة والتعاون

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة أهلي جدة والتعاون لصالح أهلي جدة في ظل الفوارق بين الفريقين وإن كانت معنويات التعاون مرتفعة بعد نهاية فترة الإنتقالات الشتوية ودعم الفريق، كان التعاون السعودي قد دعم صفوفه بوجود مصطفى فتحي لاعب الزمالك والذي نجح التعاون في شراء المدة المتبقية من الزمالك مقابل دفع مليون دولار للزمالك، وبدأ مصطفى فتحي بذلك مشوارا أخر مع التعاون السعودي.

من المتوقع حدوث تغيير على مستوى ترتيب الدوري السعودي في الأسبوع التاسع عشر وسط منافسة قوية من جانب كل الفرق على المربع الذهبي أو حتى الهروب من شبح الهبوط.