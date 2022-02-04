بلباو يطرد ريال مدريد خارج كأس الملك
ألحق أتلتيك بلباو ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة وأقصاه من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد يوم الخميس.
وكان أتلتيك بلباو الأخطر طوال المباراة، لكنه لم يستطع الوصول إلى مرمى ثيبو كورتوا إلا في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الثاني عبر البديل أليكس بيرينغر.
وكان بلباو قد أقصى برشلونة من الدور السابق 3-2 عقب التمديد، وانضم إلى فالنسيا ورايو فايكانو وريال بيتس في نصف النهائي.
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