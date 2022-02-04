نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي، يبحث عدد كبير من المواطنين في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة لمباراة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في بطولة كاس العالم للاندية 2021، وموعد المباراة المرتقبة والتي ينتظرها عشاق النادي الأحمر، ويعتبر النادي الاهلي من النادي الأساسي الممثل الوحيد لمصر في البطولة، حيث يتشوق عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة أداء اللاعبين في البطولة وخاصة مع وجود عدد كبير من الغيابات المهمة أبرزهم أكرم توفيق بسبب مباريات المنتخب الوطني، وفيما يلي عبر موقع ثقفني الاخباري نستعرض معكم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمونتيري المكسيكي في كأس للعالم للاندية وموعد المباراة الرسمي.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كاس العالم للاندية

وفي السياق ذاته تنطلق صافرة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للاندية التي تقام في الامارات، حيث تبدأ في يوم السبت 5 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويشارك في الأهلي مجموعة من اللاعبين الشباب، وذلك بعد الغيابات التي تشهدها الاندية بسبب بطولة كأس الامم الافريقية ومشاركة المنتخب في البطولة في دولة الكاميرون.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية اكسترا الناقلة لمباراة الاهلي

وعليه كانت قنوات ابو ظبي الرياضية قد أعلنت عن حصولها علي حقوق بث مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بشكل حصري في مباريات بطولة كأس العالم للاندية، والتي تقام علي أرضية دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بشكل حصري ويشارك فيها كبار الأندية في العالم منها نادي تشيلسي الانجليزي، الهلال السعودي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي، وذلك بعدما استطاع الحصول علي بطولة كأس دوري أبطال أوروبا، وبذلك يمكن الآن الحصول علي مشاهدة ممتعة عبر منصة استارز بلاي، أو من خلال تردد قناة ابو ظبي اكسترا الرياضية، فهي علي النحو التالي.

أولاً: القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ثانياً: القمر الصناعي عرب سات