نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 دقيقة متبقية على الثامنة.. موعد مباراة مصر والسنغال نهائي الأمم الأفريقية 2021 والقنوات الناقلة (تغطية غير مسبوقة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسنغال ، أيام قليلة بل ساعات، تفصلنا عن إسدال الستار على واحدة من أكثر بطولات الأمم الأفريقية إثارة للجدل على مدار تاريخها الطويل الممتد حتى النسخة الحالية من الكان 2021 إلى 33 طبعة، حيث يستضيف مساء الأحد 6 فبراير 2022 ، ملعب باول بيا ستاديوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي، فعاليات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 والذي يجمع منتخبان، أحدهما بطل القارة والأكثر تتويجًا بلقب البطولة، والآخر يسعى لحفر اسمه في سجلات المتوجين باللقب الأفريقي الغالي.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل حول موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ورحلة الفريقين العملاقين نحو نهائي أمم أفريقيا 2021 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات مصر والسنغال في شتى البطولات والمسابقات.

تجدر الإشارة، إلى أن المنتخب المصري تقدم عبر مدربه الكابتن ضياء السيد بطلب لتأجيل موعد نهائي الأمم الأفريقية 2021 ، وتدرس الجبلاية التقدم رسميًا بطلب إلى الكاف بهذا الشأن، من أجل إراحة لاعبي الفراعنة، بعد المجهود المبذول في 3 مباريات متتالية، تم اللجوء خلالها لأشواط إضافية، بينها مباراتان انتهتا بركلات الترجيح.

مباراة مصر والسنغال

على خير يستعد المنتخب المصري لخوض آخر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية ، الذي يقدم فيها أداءً ربما غير معهود منذ سنوات على الفراعنة.

وتخشى الجماهير المصرية من تكرار سيناريو الأمم الأفريقية 2017 ، والتي قاوم فيها منتخب الساجدين كافة الظروف الصعبة في الجابون، حتى بلغ النهائي، بل تقدم على الكاميرون في بداية اللقاء، غير أن الأسود كان لها الكلمة الفصل في نهاية المطاف.

قبل الخوض في مسيرة طرفي نهائي الكان 2021 ، نستعرض في البداية سجل نتائج المنتخبين في البطولة:

مخاض سعير ومشوار طويل خاضه منتخب مصر لكرة القدم ، حتى بلوغ النهائي.

حيث استهل الفراعنة مشوارهم من الدور الأول، والذي شهد فيه أداءً باهتًا، احتل على إثره وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ خسر في الافتتاح أمام نيجيريا بهدف.

قبل أن يصحح الأوضاع قليلًا في مباراتي غينيا بيساو ثم السودان بفوز ضعيف بهدف نظيف.

غير أن الانتفاضة المصرية الحقيقية أو إن شئنا القول “التوهج الكروي” جاء في الأدوار الإقصائية.

وهنا لا نقصد الحديث عن غزارة في الأهداف، بقدر ما كانت الروح والعزيمة والإصرار حاضرة وبقوة.

فقد عبر منتخب الساجدين أولًا من المنتخب الإيفواري العنيد، بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ120 دقيقة، حسمها المصريون بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

قبل أن يطيح بشقيقه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي، بعد الفوز بنتيجة (2-1) “مع الرأفة”.

وفي نصف النهائي، جاء الدور على أصحاب الأرض، لينالوا نصيبهم من “الكاسحة” المصرية، فيتخطى الفراعنة الأسود غير المروضة، بركلات ترجيح نموذجية بنتيجة (3-1)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وكثرت الأقاويل حول مباراة مصر والكاميرون ، وتحديدًا في ركلات الترجيح، التي لجأ فيها الفراعنة لـ”حيلة ألمانية”، حيث رُسمت على زجاجة الحارس محمد أبو جبل، خريطة بأماكن تسديد لاعبي الأسود للركلات، ما مكنه من التصدي لركلتين من أصل 4 للكاميرون.

على الجانب المقابل، يدخل منتخب السنغال لكرة القدم ، النهائي الثالث والثاني على التوالي في أمم أفريقيا بأرياحية كبيرة.

فرفقاء ماني وميندي لم يخوضا أي أشواط إضافية في مبارياتهم بالأدوار الإقصائية.

فضلًا عن يوم راحة إضافي منذ فوزهم على بوركينا فاسو في نصف النهائي يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 .

رحلة أسود التيرانجا انطلقت بالطبع من دور المجموعات، حيث تمكن الفريق من اعتلاء صدارة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ حقق الفريق انتصارًا وحيدًا على زمبابوي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.

فضلًا عن تعادلين سلبيين مع غينيا ثم مالاوي.

إلا أن المستوى الحقيقي للأسود ظهر على غرار أبناء النيل في دور الـ16.

حيث عبر المنتخب السنغالي من أمام الرأس الأخضر بثنائية نظيفة.

قبل أن يتخطى غينيا الاستوائية في دور ربع النهائي بنتيجة (3-1).

وبالنتيجة الأخيرة أيضًا تجاوز خيول بوركينا فاسو في قبل النهائي، ليضرب موعدًا مع الفراعنة في الفاينال.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال

قبيل النهائي رقم 33 في كأس الأمم الأفريقية، التقى منتخبا السنغال ومصر من قبل في إجمالي 11 مواجهة، وفق ما رصدته “ثقفني”.

ويمتلك أبناء النيل أفضلية تاريخية، حيث فازت مصر في 6 مواجهات، بينما حققت السنغال الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل السلبي مواجهة جمعت المنتخبين.

على صعيد الأهداف، سجل الفراعنة 10 أهداف، فيما أحرز أسود التيرانجا 5 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات مصر والسنغال ، فكانت فوز منتخب الساجدين بنتيجة (4-2).

جاء ذلك خلال بطولة ودية أقيمت في القاهرة، حملت اسم كأس LG وذلك في عام 2005.

فيما جاء الفوز الأكبر للسنغال على مصر ، بنتيجة (2-0).

وذلك في لقاء الذهاب بالمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 .

جدير بالذكر، أن السنغال ومصر ستجمعهما مواجهتين في شهر مارس المقبل، خلال المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 .

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

من المقرر – مالم يتم التأجيل – إقامة نهائي الأمم الأفريقية 2021 ، مساء الأحد، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش والسنغال.

أما عن حكم مباراة مصر والسنغال ، فلم يُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم المواجهة، غير أن مصادر تابعتها “ثقفني”، أشارت إلى أن الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز هو الأقرب لإدارة اللقاء، وهو بالمناسبة حكم مباراة الجزائر وكوت ديفوار .

وستقوم بإذن الله قنوات بي إن سبورت القطرية (الناقل الحصري لمباريات المونديال الأفريقي)، ببث المباراة النهائية عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة مصر والسنغال ، فوفق ما رصدته شبكة “ثقفني” سيتولى المعلق الرياضي المصري علي محمد علي المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 ، علاوة على تاريخ لقاءات مصر والسنغال في شتى الفعاليات والبطولات.