تردد قناة أبو ظبي الرياضية EXTRA الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تزداد معدلات البحث في الفترة الأخيرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي بطولة كأس العالم للاندية التي تقام في دولة الامارات العربية المتحدة، لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي، حيث من المقرر إقامتها في الدوري التمهيدي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يستعد النادي الآن بقيادة بيتسو موسيماني في خوض مران التمرين في يوم الجمعة، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال موقعنا ثقفني الاخباري تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا عبر النايل سات وعبر عرب سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية EXTRA

تعتبر بطولة كأس العالم للاندية من البطولات الرياضية الهامة في الوقت الحالي، حيث تقام علي دولة الامارات، ويشارك فيها نادي تشيلسي الانجليزي، الهلال السعودي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي، وأعلنت منصة استارز بلاي أنها ستقوم بنقل أحداث مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي في البطولة، وجميع المباريات الأخري في البطولة، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة أن يتابعوا البطولة من خلال ضبط إحداثيات تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا علي الأقمار الصناعية المختلقة.

ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية اكسترا 2022

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في البطولة العالمية كأس العالم للاندية 2021، وذلك في يوم السبت 5 فبراير 2022 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن ضبط أشارة تردد قناة ابو ظبي الرياضية اكسترا عبر القمر الصناعي نايلسات وعربسات، وبتقنية عالية الجودة HD، وذلك عبر الأحداثيات التالية.

أولاً: القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ثانياً: القمر الصناعي عرب سات