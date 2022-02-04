نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والسنغال ، يتابع الملايين من المصريين في كل مكان والمواطنين في العالم العربي والأجنبي مباريات كرة القدم، وينشغل الملايين في تلك الفترة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي وصلت إلى مباراتها النهائية، ووصلت بها مصر إلى خوض منافسات نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، بعد أن خاض المنتخب المصري مباراة قوية للغاية أمام الكاميرون شهدت أحداث مثيرة جدًا بانتهاء الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، واتجه اللقاء إلى ضربات الترجيح والتي تفوقت بها مصر بصورة غير مسبوقة، بعد أن تمكنت من إحراز الركلات الثلاثة الأولى بنجاح كبير، في نفس الوقت الذي تم صد ركلات الكاميرون وبذلك خطفت مصر بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من البطولة.

موعد مباراة مصر والسنغال

يبحث الملايين من المشاهدين في تلك الساعات عن موعد مباراة مصر والسنغال وذلك في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022 المقامة حاليًا في الكاميرون تم تحديد موعد المباراة النهائية بين الفريقين يوم الأحد الموافق 6/2/2022، وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وستكون مباراة قوية للغاية، لأن الفائز بها سيحصل على اللقب، والذي يبحث عنه المصريين للمرة الثامنة في تاريخهم.

القنوات الناقلة نهائي كأس الأمم الإفريقية

تنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي بدأت منذ التاسع من يناير 2022 وحتى السادس من فبراير 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المسؤولة عن نقل الأحداث للبطولة في الشرق الأوسط، وسوف تنقل مباراة مصر والسنغال في المباراة النهائية للبطولة عبر قناة بي إن ماكس وتحديدًا beIN SPORTS HD MAX 1، beIN SPORTS HD MAX 2.

مشوار مصر في البطولة

خاض المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية مشوار صعب للغاية، حيث كان افتتاح دور المجموعات له بالخسارة أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، ثم تمكن من الفوز على غينيا الاستوائية والسودان في الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات بهدف مقابل لا شيء أيضًا ووصل بذلك إلى الدور ثمن النهائي، والذي قابل به فريق ساحل العاج وتمكن من الفوز عليه بركلات الترجيح، ليحجز بذلك موعدًا مع المغرب في الدور ربع النهائي ويتغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد خوض أشواط إضافية، ثم مباراة النصف نهائي والتي جعلته يتأهل للنهائي وكانت أمام الكاميرون وانتهت بفوز مصر بركلات الترجيح 3/1.