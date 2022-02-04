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الشرطة يحقق تعادلاً ثميناً أمام اليرموك

فرض التعادل نفسه سيداً على المواجهة المثيرة التي جمعت الشرطة مع اليرموك "1-1" اليوم في الجولة الثانية لبطولة كرة القدم ضمن الملتقى الشتوي الخامس. الشرطة يحقق تعادلاً ثميناً أمام اليرموكفرض التعادل نفسه سيداً على المواجهة المثيرة التي جمعت الشرطة مع اليرموك "1-1" اليوم في الجولة الثانية لبطولة كرة القدم ضمن الملتقى الشتوي الخامس. تقدّم اليرموك بالتسجيل في الدقيقة 74 بقدم علي السكري، وعادل للشرطة البديل عبدالعزيز محمد قبل دقيقة من نهاية المباراة التي أدارها حكم الساحة نبيل الحلبي. وتختتم مباريات الجولة الثانية من البطولة التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ويشرف عليها فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة، غداً السبت بلقاء يجمع الشعب و22 مايو.

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