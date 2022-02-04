بفضل يد أبو جبل.. مصر تتجاوز الكاميرون وتبلغ نهائي أمم أفريقيا وسط فرحة عارمة للجماهير المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - حافظ حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر “محمد أبو جبل” علي حظوظ المنتخب الوطني للتتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخها، عقب تألقه في قيادة المنتخب المصري طوال أحداث المباراة، وتصديه لثلاث ركلات جزاء أما لاعبي الكاميرون، ليضرب الفراعنة موعدا ناريا مع منتخب السنغال في نهائي البطولة الأحد المقبل، مصر 7 ألقاب، السنغال بدون ألقاب.

ركلات جزاء مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2022

أحرز فينسنت أبو بكر الركلة الأولى للكاميرون.

وسجل أحمد سيد زيزو الركلة الأولى لمنتخبنا.

وأهدر هارولد موكودي الركلة الثانية لمنتخب الكاميرون بعدما تصدى لها محمد أبو جبل.

وسجل محمد عبد المنعم الركلة الثانية، ليمنح الأفضلية للفراعنة.

أهدر جيمس ليا سيليكي الركلة الثالثة لمنتخب الكاميرون بعدما تصدى لها محمد أبو جبل.

سجل مهند لاشين الركلة الثالثة لمنتخب مصر.

الركلة الرابعة لمنتخب الكاميرون مهدرة بعدما سددها كلينتون موا نجي بعيدة عن المرمى.

تشكيل المنتخب الوطني

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد.

تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، جيان تشارليز كاستيليتو، كولينز فاي.

الوسط: كارل توكو إيكامبي، أندريه إنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجلا، نيكولاس نجاماليو.

الهجوم: فينسنت أبوبكر.

مصر “محمد صلاح” ضد السنغال “ساديو ماني”

لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة (3-1) والوصول للمباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي يوم الأحد المقبل 6 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة صعبة تضع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وجها لوجه، بعدما وضعتهم القرعة المؤهلة لكأس العالم أيضًا ضد بعضهم يوم 24 مارس بالقاهرة، ويوم 29 مارس بالعاصمة السنغالية داكار.